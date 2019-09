Denuncian que un empleado encontró 100 mil dólares en el Instituto Patria y fue detenido

Un empleado de limpieza que trabajaba en el Instituto Patria, sede política que encabeza la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, encontró $100 mil dólares en una caja, y al día siguiente decidió robárselos. Un informe de Periodismo Para Todos (PPT), el ciclo que conduce Jorge Lanata, afirmó este domingo 22 de septiembre que la Justicia investigaba al hombre por otra causa vinculada al narcotráfico y ordenó su detención al oír las conversaciones en las que relataba lo ocurrido.

Mariano Lescano trabajaba limpiando las oficinas del instituto ubicado en Rodríguez Peña 80, cerca del Congreso, y habría encontrado el dinero en agosto de 2019, dentro de la caja de un televisor; al no saber qué hacer con la plata, se comunicó con su mujer para contarle del hallazgo, y tomar una decisión. En los audios, a los que accedió la Justicia y que dieron a conocer en el programa periodístico, el hombre le dice a su esposa encontró un millón de dólares, y le envía una foto de la caja.

"Con un millón de dólares compramos la casa, amor. Me empezaron a temblar las piernas, me dio un miedo”, le dijo a su mujer según difundió PPT. “Esto es plata negra, amor. No sé qué hacer, te juro”, se escucha en el audio. Su mujer, al teléfono, duda sobre el hallazgo y le advierte que los dólares “pueden estar marcados”. “No sé, hace lo que te diga tu corazón”, le contesta.

"¿Sabés cómo saldríamos adelante, Cielo?”, dice el empleado. “No sé, puede ser que sea una prueba de Dios”, le retruca ella. En el diálogo, la pareja llegó al acuerdo de que iban a dejar la caja en ese mismo lugar, en un rincón, y que si al día siguiente seguía ahí “era una señal de Dios” de que tenían que llevárselo. "Si yo me llevo todo, nadie se va a dar cuenta. Amor, con esta plata saldamos las deudas y nos compramos una casa", sostiene Lescano.

Todo lo que se maneja acá, ya sean cuotas sociales o cursos, obligatoriamente tiene que ser bancarizado, dijeron desde el Instituto Patria.

Al otro día, la caja seguía en el mismo lugar, y el dinero permanecía intacto. No obstante, aunque ellos pensaban que en los fajos había un millón de dólares, en realidad se trataba de U$S 100.000. De acuerdo al informe, la mujer habría accedido a ir hasta el lugar, y se habría llevado el dinero hasta el domicilio de ambos, donde luego fue encontrada la suma de 90.400 dólares.

El juez de Junín investigaba a Mariano Lescano por una causa anterior y había intervenido su teléfono celular: tras escucharlo, ordenó un allanamiento en su domicilio y fue allí que dio con la suma, que se presume la pareja se llevó del Instituto Patria. La Justicia procesó al empleado de limpieza por tráfico de droga, robo y se espera que defina los pasos a seguir a raíz de las conversaciones que tienen como prueba del hallazgo del dinero.

Desde el Instituto Patria, el apoderado Fernando Castiglioni confirmó a PPT que Lescano había trabajado en el lugar en relación de dependencia, y hacía un mes que estaba a prueba por el periodo de tres meses. Castiglioni sostuvo además que al mes de estar trabajando, dejó de ir al Instituto, y se enteraron que tenía una causa penal por tráfico.

Consultado por el monto de dinero que encontró el empleado del lugar dijo que no es posible que provenga de fondos que maneja la institución. "Todo lo que se maneja acá, ya sean cuotas sociales o cursos, obligatoriamente tiene que ser bancarizado", explicó. Sobre lo sucedido, consideró que se trató de una "operación política”, porque, según dijo, les habían advertido que serían blanco de una operación en su contra por el contexto de campaña electoral.

El apoderado afirmó además que las oficinas siempre permanecen abiertas, porque "no hay nada que esconder". La hipótesis desde el Instituto Patria es que el hombre intentó justificar ese dinero, que había obtenido de un ilícito, al decir que lo encontró en las oficinas de la institución.

A.G./F.F.