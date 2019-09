La excandidata de Espert denunció una "operación" detrás del robo al supermecado

La excandidata a senadora nacional del Frente Despertar, espacio que lidera el economista José Luis Espert, y acusada de robar en un supermercado, Eliana Scialabba, utilizó su red social Twitter para denunciar que detrás de los hechos hubo una "operación" para perjudicarla. "Soy una persona de bien", resaltó.

El hecho ocurrió el pasado 23 de agosto, cuando un empleado de la cadena de supermercados COTO descubrió que Scialabba fue llevaba escondidos en el doble fondo de su chango productos que no había pagado, entre ellos, chicles, un paquete de chocolates, un kit de higiene bucal, una crema para manos, bombones, fiambre, queso y un gel hidratante facial.

Acusan a una candidata de robar mercadería en un supermercado

Ante esa situación, en el comercio llamaron a un efectivos de la Policía de la Ciudad de la Comisaria Vecinal 2B. Por tal motivo la mujer fue retenida en el lugar e instantes después se hizo presente su abogado, quien dijo que se trataba de la candidata a senadora Scialabba. Momentos después fue trasladada primero a la seccional de la zona y luego derivada a la Unidad Penal 28, situada en los tribunales de Talcahuano 550.

Luego de varios días de silencio, Scialabba utilizó su cuenta de Twitter para dar descargo sobre lo sucedido: "En plena efervescencia electoral, se me acusó de haber substraído mercadería de un conocido supermercado. Por entonces, y debido fundamentalmente al contexto - y no a los hechos - decidí junto con mi núcleo más cercano, no hacer declaraciones públicas pese a que la información que circulaba no era veraz; algo fácilmente comprobable si se mira el expediente judicial".

Motivan estas breves líneas compartir con Uds. algunas reflexiones con relación a los sucesos que ocurrieron hace algunas semanas:



"Lo natural para mí habría sido salir a dar explicaciones y de ese modo dejar en claro que soy una persona de bien, pero no quise perjudicar a nadie ni permitir que este tema causara aún más problemas para mi, mi familia y/o para el partido político que confío en mi. Aún no me queda claro las motivaciones que pudo haber habido detrás de esta operación, pero es algo que a esta altura no me parece relevante. Lo concreto es que, en muy corto tiempo, he sufrido perjuicios muy grandes en mi vida personal y profesional; de manera que lo único que deseo es volver a la tarea de construir, investigar, aprender y crecer. Esto es todo lo que quería manifestar respecto de este asunto", agregó.

En aquel entonces, la candidata fue apartada del espacio Despertar y debió renunciar a su postulación. "Veremos cómo viene el asunto. Estoy consternado y shockeado, porque es de las pocas economistas de la Argentina con una trayectoria profesional y académica intachable: es licenciada en Economía, Master en Economía, terminando su doctorado, profesora universitaria", sostuvo el economista liberal sobre el hecho policial.

DR/FeL