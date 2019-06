por Fermín Filloy

Cuando asumió en 2015, Horacio Rodríguez Larreta prometió urbanizar la Villa 31. Desde entonces, licitó 44 obras públicas por más de 5 mil millones de pesos con ayuda del Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Según datos oficiales, el 71% de los proyectos ya terminó y el resto concluirá antes de las elecciones.

El Equipo de Investigación de Perfil Educación presenta aquí a los reyes de la obra pública en la Villa 31: los cinco empresarios que recibieron las licitaciones más importantes en el barrio porteño. “Son las mismas empresas de siempre: cartelización de obras de vivienda”, aseguró Facundo Di Filippo, ex legislador porteño de la Coalición Cívica (CC) que impulsó en 2009 la ley para urbanizar la 31.

Constructora Sudamericana es la firma que obtuvo la licitación más importante: 1.177 millones de pesos. Construirá 26 edificios de tres pisos en un predio que pertenecía a YPF. Ya desarrolló cinco torres y desde julio se mudarán más de mil familias.

El presidente de Sudamericana es el chileno Rudi Boggiano, de 73 años, que había participado del Foro de Desarrollo Urbano de la Ciudad, un organismo público creado por Larreta para asesorar al gobierno porteño. Como socio de Sudamericana figura Alberto Bavastrom, que fue subsecretario de Precios y Abastecimiento durante la última dictadura militar.

Bricons, presidida por Mario Raspagliesi, de 80 años, es la empresa que recibió el segundo monto mayor: 917,3 millones de pesos por cuatro licitaciones. La más importante es el polo educativo María Elena Walsh, que será sede del Ministerio de Educación porteño y de una escuela pública (697,6 millones). También construirá La Containera, una obra de 46 unidades de tres pisos para cien familias y locales en planta baja (113,5 millones) y su urbanización (77,7 millones). Además, figura a cargo de un centro de capacitación de dos pisos con terraza (28,5 millones).

La tercera constructora más beneficiada en la 31 es Pose, de La Plata, que renovó una feria comercial, por 59,1 millones de pesos, y la infraestructura de una calle principal, por 19,9 millones de pesos. Su director es Gustavo Etchanchu, de 47 años. Una investigación de la revista Noticias en 2018 ubicó a Etchanchu entre los treinta mayores contratistas de la presidencia de Mauricio Macri y ese año también apareció en un listado del gobierno bonaerense como la sexta empresa más favorecida por María Eugenia Vidal en la obra pública provincial.

Pose también formó dos uniones transitorias por obras en el barrio: la primera fue con C&E Constructora, por 241,9 millones de pesos, y la otra fue con C&E y Construcciones, Infraestructura y Servicios (CIS) por 401,2 millones de pesos. C&E es presidida por Gustavo Castillo, procesado en 2018 junto al intendente de Zárate, Osvaldo Caffaro, por presuntos desvíos de dinero que giró Julio de Vido cuando era ministro para una obra de energía eléctrica que no se concretó.

La cuarta empresa que más construyó en la 31 es CIS, que además de la unión con Pose y C&E, ganó una licitación por 46,6 millones de pesos para hacer veredas. Su presidente es Fernando Pernet, de 46 años, que trabajó hasta 2011 en Kopar, que había desarrollado una obra por 20 millones en la 31 para la gestión de Larreta y ya había realizado obras para la gestión porteña de Macri en las villas 15, 21-24 y también en la 31.

Además de estas empresas, aparece Merlino, la firma que más licitaciones ganó en la Villa 31: son cinco obras por 44 millones de pesos para construir oficinas de AFIP y AGIP, un centro comunitario y otro de adicciones, la sede del Hogar de Cristo y una sala de salud. Luis Alberto Merlino, su director, murió en febrero de 2019 a los 66 años. Lo reemplazó su hija de 31, Julieta Toro, que dijo al Equipo de Investigación: “Hicimos varias obras, pero son chicas. A nosotros no nos tienen que investigar, mejor háganlo con quienes construyen las viviendas”.

El Equipo de Investigación se contactó con los demás empresarios mencionados en esta nota, pero ninguno quiso realizar declaraciones.

Por su parte, Juan Ignacio Salari, subsecretario de Infraestructura Urbana y Coordinación Gubernamental de la Ciudad, explicó: “No hay pruebas de cartelización de la obra pública en la 31. Nosotros trabajamos con más de veinte compañías y bancos internacionales. Siempre se adjudicó la oferta más baja o a quien cumpliera con los requisitos. Y estamos tranquilos porque ninguna empresa está en la causa de los cuadernos”.

*Integrante del Equipo de Investigación, conformado por periodistas egresados de Perfil Educación.