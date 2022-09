En Mendoza y Jujuy no rige el feriado nacional: los gobernadores radicales no acataron la medida

A pesar de que el presidente, Alberto Fernández, decretó un feriado nacional para este viernes 2 luego del atentado a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, hay dos provincias que no acataron la decisión: Jujuy y Mendoza. Allí los ciudadanos amanecieron con la noticia de que el día sería “normal”.

Tanto Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, y Rodolfo Suárez, gobernador de Mendoza, adujeron que la decisión del Presidente generaba confusión por haberse decidido a la medianoche, sin embargo, no haberse sumado a una decisión nacional abrió más dudas. Hubo fastidio generalizado en torno a la obligación o no de asistir a clases, ya que muchas instituciones escolares habían informado que no habría clases tras el anuncio del Presidente.

A través de sus redes sociales, la conducción de las dos provincias, informaron que desistían de adherir a la convocatoria del Poder Ejecutivo Nacional. “Ante la incertidumbre generada por el anuncio hecho hace instantes por el Presidente de la Nación expresando un ‘feriado nacional’, que produce desconcierto en las familias mendocinas por la hora, la forma y no mediando hasta este momento norma legal alguna que así lo disponga que nos permita conocer los alcances del anuncio del presidente–, hoy se debe trabajar con normalidad, que es la mejor forma de repudio a cualquier expresión de violencia, y en adhesión a la paz social”, comunicaron a través de la página del gobierno mendocino.

En el caso de Jujuy, comunicaron a través de Facebook que “este viernes 2 de septiembre la actividad escolar y administrativa será normal”. Ante esta noticia algunos jujeños celebraron no ser parte de una decisión del oficialismo, pero otros manifestaron su preocupación: "Una vergüenza que publiquen comunicados entre gallos y media noche. Que poca seriedad", comentó una mujer en esa red social. "Una total falta de respeto. Como siempre este gobierno jugando con la gente y sus tiempos", agregó otra.

El decreto de feriado nacional anunciado por Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández anunció en la noche de este jueves el decreto de feriado nacional para este viernes 2 de septiembre, luego de que la vicepresidenta Cristina Kirchner sufriera un intento de magnicidio en la puerta de su casa en Recoleta.

"Es el hecho más grave que ha sucedido desde que recuperamos la democracia. Merece el más enérgico repudio de todos los argentinos y de todos los sectores políticos porque estos hechos afectan la democracia", aseguró Alberto Fernández en el mensaje grabado y emitido anoche en cadena nacional.

El jefe de Estado comentó además que "Cristina está con vida porque por alguna razón el arma que tenía cinco balas no se disparó".

A continuación, Fernández anunció: "He dispuesto declarar en el día de mañana feriado nacional para que, en paz y armonía, el pueblo argentino pueda expresarse en defensa de la vida, de la democracia y en solidaridad con nuestra vicepresidenta".

En efecto, el Frente de Todos convocó a una movilización para este viernes en Plaza de Mayo en apoyo de la vicepresidenta.

En el decreto 573/2022, publicado hoy en el Boletín Oficial, se argumentó que "es fundamental que la sociedad toda pueda expresarse en paz en defensa de la democracia y sus instituciones y en repudio a las expresiones de odio y a la violencia política".

Así, se agregó un feriado extraordinario a septiembre, mes que tradicionalmente no tiene días de descanso adicionales.

