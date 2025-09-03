Encapuchados rodean el club de Moreno donde Javier Milei cierra su campaña bonaerense

A pocas horas del cierre de campaña de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires, un dron de TN registró la presencia de personas encapuchadas alrededor de los camiones de la Policía y la Gendarmería Nacional que custodian el predio del club de Moreno. El escenario quedó atravesado por un clima de máxima tensión: el propio Ministerio de Seguridad bonaerense había advertido que no estaba en condiciones de asegurar la protección presidencial.

Ante la advertencia oficial, La Libertad Avanza organizó una guardia interna de 500 militantes para reforzar la custodia del mandatario. La iniciativa fue diseñada por Ramón “Nene” Vera, referente libertario en Moreno. El lugar no es desconocido para Milei: en 2023 eligió el mismo predio para cerrar la campaña legislativa.

En declaraciones previas al acto, el presidente acusó al kirchnerismo de buscar generar disturbios: “La estrategia del kirchnerismo es hacer manifestaciones violentas. Intentan matarme o inventar mentiras para desprestigiarme”, lanzó.

Qué dice el escrito de la provincia de Buenos Aires

El documento que la gestión de Axel Kicillof envió a Casa Militar señaló que la “locación elegida no resulta favorable” para un evento de estas características. Entre los motivos, el texto detalló que el club deportivo no cuenta con la infraestructura mínima para albergar a unas 10 mil personas.

El Ministerio de Seguridad bonaerense alertó por la falta de una vía de escape en caso de una evacuación

Además, advirtió que el predio se encuentra rodeado por un alambrado precario, con calles anegadas tras las lluvias y con poca iluminación. “Hay viviendas en construcción con varias pilas de escombros”, subrayó el comunicado, en referencia a la posibilidad de que puedan ser utilizadas como proyectiles.

El escrito también alertó por la falta de una vía de escape en caso de una evacuación y por las dificultades logísticas para controlar los ingresos al lugar.

