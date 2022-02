Entrevistado por Vidal, Macri apuntó al Gobierno: "Es un me cago en el otro"

El ex presidente Mauricio Macri participó este miércoles por la noche de un vivo en la red social Instagram organizado por la ex gobernadora y diputada nacional María Eugenia Vidal, donde volvió a cargar contra el Gobierno nacional.

Con críticas al Gobierno de Alberto Fernández por todos los frentes, Macri participó de la conversación con Vidal desde la biblioteca de su casa, a la que se sumaron 11.000 personas durante la media hora que duró.

"Es un me cago en el otro", definió Macri, al referirse a la gestión estatal alrededor de los incendios en la provincia de Corrientes.

Mauricio Macri y María Eugenia Vidal.

Qué dijo Macri sobre los incendios en Corrientes

El ex mandatario nacional dijo que la situación en Corrientes "es algo muy dolorosa", y se quejó porque durante su gestión el manejo del fuego estaba "bien coordinado", pero que la administración del Frente de Todos lo desarticuló.

"Estaba bien coordinado lo que teníamos, pero dijeron ´si es de Cambiemos no sigue más´, como han hecho con muchas otras cosas, no me quiero embalar porque me caliento", recalcó Macri.

Macri sobre la postura Argentina en el conflicto Ucrania-Rusia

En otro punto de la conversación, Vidal le preguntó qué pensaba sobre la postura que adoptó la Argentina respecto de la situación de Ucrania y Rusia.

"Decirle a Putin que están hartos de los norteamericanos... el Presidente representa a todos los argentinos y nos ven y dice ´los argentinos son todos unos improvisados´", indicó Macri, y consideró que la política internacional de Alberto Fernández "ha hecho mucho daño".

Recordó el G20 que se celebró en Argentina: "Hice el papelón de ponerme a llorar (en el Colón), me emociono de vuelta, pero todos estaban maravillados, los impactó, decían ´esto es Argentina´".

"Por qué queremos seguir aferrándonos a ideas anacrónicas, por que no somos más normales. Argentina es como si Sacachispas quiere ir a decirle a la FIFA como hacer el mundial, y la FIFA le va decir: ´Sacachispas...´", subrayó Macri, en una analogía entre el club del ascenso y la Argentina gobernada por Fernández.

Mauricio Macri pidió permiso a la Justicia para viajar a Miami a dar clases

Inseguridad y narcotráfico

Al hablar sobre la situación del narcotráfico, Macri expresó: "Es un país que por años de abandono de la ley, ha sufrido mucha mafia. Ahora ver el desastre que han hecho en dos años, han desmantelado los equipos especiales de lucha contra el narcotráfico. Abandonaron Rosario, que hoy es una catástrofe, pobre rosarinos. Lo mismo el Gran Buenos Aires".

"Lamento no haber sabido explicarles que volver para atrás iba a ser un desastre, y la prueba está", agregó el ex presidente.

Para cerrar, Vidal recomendó el libro de Macri "Primer tiempo", y señaló: "No hubo un presidente desde el retorno de la democracia que se animara a hacer una autocrítica, no hubo ninguno. Se los recomiendo. Para mí no es importante porque fue presidente de Boca, porque soy de Boca, sino porque conmigo hizo lo que intentó hacer con todos los argentinos, darme una oportunidad para crecer. Gracias por este vivo".

