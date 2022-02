Mario Negri, duro con el Gobierno por los incendios en Corrientes: "Les falta decir que Macri es piromaníaco"

El diputado de la UCR, Mario Negri, criticó este lunes 21 de febrero el accionar del gobierno de Alberto Fernández para combatir los incendios en la provincia de Corrientes. "Les falta decir que (Mauricio) Macri es piromaníaco", reprochó de manera tajante.

"Son una bolsa de mentira. Tienen 4 mil millones de pesos para el manejo del fuego y no los distribuyeron. Les falta llevar guantes de boxeo a los incendios para pegarle a opositores. Irresponsables. Les falta decir que Macri es piromaníaco”, dijo Negri en Radio CNN

El diputado de la Unión Cívica Radical (UCR), Mario Negri.

Mario Negri: "Lo único que les falta es decir que Gustavo Valdés prendió el fuego”

Bajo la misma línea, el diputado opositor ejemplificó el mismo escenario para el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés. "Que se dejen de joder, lo único que les falta es estar tan cargados de odio y decir que el gobernador prendió el fuego", sentenció.

Acto seguido, analizó: “Lo que tienen que hacer ahora es apagar el fuego y después buscar las responsabilidades. Hay que evitar que muera la gente y se pierdan los bienes. El Gobierno tiene muchos problemas que resolver en la actualidad".

La chicana de Negri para Alberto Fernández: "Solo publican fotos atajando penales"

El presidente de la República Argentina, Alberto Fernández.

Poniendo el foco sobre Alberto Fernández, sostuvo: "El gobierno tiene falta de sentido de la oportunidad política para hacer determinadas cosas. Empiezan los incendios en Corrientes y publican una foto de Alberto Fernández atajando penales".

En ese sentido, el diputado radical insistió: “El Presidente no tiene que esperar a que lo inviten a Corrientes. Así como va a un acto de La Cámpora, ¿por qué no se tomó el avión y se fue el primer día?. Ya no se puede jugar jugar a la chicana política".

Negri cargó contra Juan Cabandié: "Tiene ganas de pelear"

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié.

En los últimos tramos de la entrevista radial, Negri cargó contra el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié: “Tiene ganas de pelear. Se fue a Misiones a llevarles plata pasando por encima de la provincia de Corrientes".

"Hay una cultura donde ni siquiera lo que está en peligro lo frena de esa impudicia con la que se atropella y se ordenan las prioridades. El problema lo tienen en la naturaleza de la concepción que tienen como Estado, por eso estamos como estamos", completó.

