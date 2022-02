María Eugenia Vidal: "El kirchnerismo te pide ayuda mientras te insulta''

La diputada nacional de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, cuestionó la gira internacional que realizó el presidente Alberto Fernández y calificó la política exterior que lleva adelante el Gobierno Nacional como "poco seria" y "sesgada ideológicamente". Además, criticó que los destinos hayan sido Rusia y China, dejando de lado a Estados Unidos luego del entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Este martes 8 de febrero, Alberto Fernández culminó con una rueda de visitas internacionales que tuvo como destino Rusia, China y Barbados, todos ellos con distintas agendas pero buscando estrechar los vínculos bilaterales en distintos ámbitos. Sin embargo, no estuvo exento de polémica y en la oposición tomaron su frase sobre convertir a Argentina en plataforma para Rusia en latinoamérica como punto de cuestionamiento, al igual que su visita de cinco días a China.

"No me sorprende, es el resultado de una política exterior poco profesional donde cada vez que sale del país, el Presidente no sale como representante de la Argentina y todos los argentinos, sino de un sector de sus votantes con un sesgo ideológico. Por eso va a Rusia, a China, defiende a Cuba, Venezuela, y a Nicaragua'', arremetió Vidal contra Alberto Fernández.

"Este es el resultado de una política exterior poco seria, poco profesional, aislada del mundo y sesgada ideológicamente", calificó la diputada de la oposición.

Qué dijo Vidal sobre Alberto Fernández y el entendimiento con el FMI

Dentro de las críticas, la ex gobernadora bonaerense cuestionó los destinos del Presidente porque estuvo en China pero no fue a Japón, "que es el segundo accionista del FMI en un momento que estamos acordando con el Fondo".

Por otro lado, se mostró de acuerdo con la política multilateral que pregona el Frente de Todos, pero criticó que Fernández "no fue a Estados Unidos". ''No se reúne con el presidente de Brasil, que es el principal destino de nuestras exportaciones, o no va a EE.UU y acaba de pedirle ayuda para destrabar el acuerdo con el Fondo'', criticó.

Luego, calificó las loas a Rusia y las críticas sobre la dependencia a Estados Unidos en el Kremlin como un síntoma partidario del Presidente: "El kirchnerismo te pide ayuda mientras te insulta'', definió.

Finalmente, articuló la postura pro rusa a la compra de vacunas, uno de los temas que Fernández agradeció a Vladimir Putin en su conferencia conjunta. "Esto lo vimos con las vacunas, con la apuesta a Sputnik y la no compra de Pfizer", polemizó Vidal.

GI/FL