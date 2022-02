Cristian Ritondo, sobre el acuerdo con el FMI: "Macri tiene opinión pero no tiene veto"

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Cristian Ritondo, habló sobre la posición de su coalición respecto al acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y licuó el grado de importancia del ex presidente, Mauricio Macri, dentro de la mesa nacional opositora. Además, cuestionó al presidente Alberto Fernández por su gira internacional al manifestar que "habla de más" y dijo que no existió la "mesa judicial" de María Eugenia Vidal.

Las posiciones dentro del cambiemismo respecto al acuerdo con el FMI exponen las disidencias internas. Desde el radicalismo y la Coalición Cívica, piden una "actitud responsable" y reconocen que es "auspicioso", según vociferaron el gobernador Gerardo Morales y el presidente del CC-ARI, Maximiliano Ferraro. Desde el PRO, sin embargo, argumentan que quieren esperar a leer la letra chica.

Sobre esto habló Ritondo en El Destape, que dejó mensajes difusos respecto al entendimiento que todavía no se rubricó pero fue anunciado por Alberto Fernández y el organismo multilateral. "Es imposible que adelante la postura del bloque del PRO sobre el acuerdo con el FMI", dijo en primer término.

Sin embargo, dejó entrever la postura que viene manifestando el partido amarillo: "Sí adelanto que no queremos una Argentina en default y vamos a acompañar si el acuerdo es sostenible", expresó.

Consultado sobre la opinión del ex presidente, Mauricio Macri, Ritondo aclaró que el creador del PRO "tiene opinión pero no tiene veto" en las decisiones de la coalición. "Las decisiones sobre el FMI las toma la mesa nacional de Juntos por el Cambio donde participa Mauricio Macri. Es una decisión en conjunto", se extendió.

Qué dijo Ritondo sobre la posición de Alberto Fernández durante su gira

El diputado nacional cuestionó los dichos del Presidente durante su reunión con Vladimir Putin en el Kremlin de Rusia, donde manifestó que "Argentina tiene que dejar esa dependencia tan grande con Estados Unidos y el FMI".

"Lo que Macri dice es lo que yo puedo decir, que Alberto habló de más y que no es conveniente ir a Rusia y decir eso", analizó Ritondo. Luego, aseguró que “Alberto siempre habla de más” y dijo que“Ir a Rusia y decir las cosas que dijo sobre EEUU no es lo que corresponde. No podes mandar al canciller a pedirle ayuda a Estados Unidos e ir a Rusia a decir que te los queres sacar de encima”.

Ritondo dijo que no hubo "mesa judicial" durante la gestión de Vidal

Plegado a las mismas afirmaciones de la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal sobre la inexistencia de una mesa que organizaba causas contra sindicalistas, Ritondo aseguró que “no hubo mesa judicial ni se persiguió a nadie”.

"En el video no aparecen armando una causa. Hay una problemática donde relatan una problemática con la UOCRA y el ministro les dice que denuncien", amplió.

El ex ministro de Seguridad vidalista, sin embargo, apuntó contra los funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que se encontraban en la reunión del año 2017 que se hizo pública los primeros días del año. "No se porqué se grabó. Está mal y los de la AFI no tenían que estar", dijo Ritondo, y cerró: "Siempre en la AFI tuvo un sector de cuentapropismo y un sector de mala política".

