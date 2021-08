Ernesto Sanz: "El Presidente está fuera de eje, su actitud ha sido sorprendente"

Aún sin cargos, Ernesto Sanz se mantiene como uno de los referentes políticos más importantes de Juntos por el Cambio y estará hoy en Corrientes para alzar la mano de Gustavo Valdés, uno de los dirigentes que los radicales contabilizan entre los propios. En una entrevista con PERFIL, el socio fundador de Cambiemos vaticinó que el Gobierno “va a perder muchos votos” respecto a 2019 y sostuvo que el presidente Alberto Fernández “está totalmente fuera de eje”.

—¿Cómo analizan la consolidación de Valdés en el contexto radical?

—Yo lo inscribo dentro de una mirada general de recuperación del protagonismo radical en todo el país. En materia de elecciones, sería la segunda victoria después de la de (Gerardo) Morales en Jujuy. Esto marca la territorialidad siempre vigente del radicalismo, con una impronta nacional. Va a venir (Facundo) Manes, está (Adolfo) Rubinstein. Hay un radicalismo que ha tomado vigor y eso entusiasma a todos. En la provincia de Buenos Aires, los actos y eventos han ido in crescendo. En La Plata y en Vicente López lo de Manes fue muy fuerte, entusiasma mucho. En Corrientes además hay una línea de tiempo en la administración de Corrientes que arranca con los Colombi y que sigue con Valdés y que ya lleva más o menos 18 años de gobierno con una línea de administración común, mucha responsabilidad fiscal, mucha seriedad en la gestión.

—¿Cómo ve al gobierno nacional después de un año y medio de pandemia?

—Yo no encuentro razones para que la gente que votó a la fórmula Fernández-Fernández en 2019 porque quería un cambio o como castigo al gobierno de Macri lo vuelva a votar ahora. Creo que a priori el Gobierno va a perder muchos votos. Adónde van a ir a parar, cuántos se van a transformar, o cuál va a ser el ausentismo, eso no se sabe. De lo que sí estoy seguro es de que el Gobierno no va a tener la performance de 2019. Hay una línea de mala praxis que involucra a todos los ministerios y gestiones, hay muy pocos que se salvan, porque nunca hubo un plan de gobierno.

—¿Qué sensación le generó el aval del Presidente a la docente de La Matanza?

—La actitud del Presidente en los últimos tiempos ha sido sorprendente. No tengo explicación de la política para explicar lo que ha estado diciendo. Lo de avalar la violencia de esa maestra con los niños me parece de una gravedad inusitada. Está totalmente fuera de eje, es un síntoma, no nos olvidemos que es un sistema presidencialista, por más que se diga que el poder real lo tiene Cristina, la mirada de la gente se posa sobre el presidente, con errores tan grotescos y patéticos.

—Con la campaña en marcha, ¿valió la pena someterse a las PASO en tantos distritos?

—El radicalismo es el responsable de revitalizar las PASO, no solo en la provincia de Buenos Aires sino en todo el país. Una coalición se funda en la diversidad, tiene que ser capaz de plantear diferencias democráticamente. Si hacemos como el peronismo, con una lista de unidad a las trompadas, no seríamos una coalición democrática, no estaríamos dando una oxigenación de la política. Me parece muy sano que hayan plantado la bandera, en algunas vamos a ganar, en otras vamos a perder.

Esperan festejo radical en Corrientes

Corrientes elegirá hoy al gobernador para los próximos cuatro años, con buenas chances de reelección del actual mandatario, Gustavo Valdés, que se enfrentará al representante del Frente Corrientes de Todos, Fabián Ríos.

La intendencia de la capital provincial es otro de los platos fuertes de la jornada, donde competirán el actual jefe comunal Eduardo Tassano contra el saliente vicegobernador Gustavo Canteros, que concretó su pase del Frente ECO Vamos Corrientes al oficialismo nacional.

A dos semanas de las PASO, la elección correntina genera expectativa a nivel nacional, ya que podría dar un triunfo a la oposición de Juntos por el Cambio, cuyos principales dirigentes viajaron a la provincia para alzar la mano de Valdés.

Sin embargo, el balazo que recibió el diputado Miguel Arias el jueves pasado en el cierre de campaña del kirchnerismo llevó prudencia al comando de campaña del oficialismo provincial. Se elegirán además 5 senadores y 15 diputados provinciales, intendentes y concejales en 57 municipios.