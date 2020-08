La UCR comienza a moverse con miras a las elecciones de 2021. Pero con una primera estación: las elecciones internas en la Provincia de Buenos Aires para dirimir su próximo titular. En ese marco, el jefe del interbloque de diputados provinciales de Juntos por el Cambio - y candidato a presidir la UCR bonaerense, Maximiliano Abad, convocó a quien fuera uno de sus mentores, y uno de los artífices de Cambiemos, Ernesto Sanz, junto al senador que preside el bloque opositor, Luis Naidenoff, a una charla virtual.

En el encuentro se habló del “proyecto hegemónico” del oficialismo, del deseo de “control social” sobre el electorado y hubo duras críticas al Gobierno nacional. También, apelaciones a la militancia radical y un renovado pedido de unidad del frente opositor.

Entre los mil participantes que colmaron el Zoom estaban el actor e histórico militante radical, Luis Brandoni; el prestigioso jurista Ricardo Gil Lavedra; el titular de la Auditoría General de la Nación, Jesús Rodríguez; el diputado nacional Facundo Suárez Lastra y Daniel Salvador, ex vicegobernador bonaerense y quien hoy preside el radicalismo local. También, el intelectual Andrés Malamud y un grupo de intendentes y dirigentes.

En su introducción, Maximiliano “Maxi” Abad, anfitrión, y uno de los organizadores del encuentro, planteó que tanto Sanz como Naidenoff, “en la primera etapa del kirchnerismo fueron protagonistas centrales para mantener unidad la del partido y para frenar los intentos para captar al partido”.

“En 2015 fuimos poniendo a la UCR de pie: formamos una coalición que llegó al poder en Nación y en la Provincia. Hubo cosas positivas y negativas del Gobierno de Cambiemos, pero lo más relevante es que la coalición sigue unida y que sigue cumpliendo el rol de oposición. Por eso hoy estamos resistiendo ante un Gobierno con tendencia paternalista y autoritaria”, apuntó Abad.

En ese marco, el jefe del bloque de diputados bonaerenses de Juntos por el Cambio recalcó: “es importante que los radicales estemos de pie, tenemos una vocación por el debate y una pasión por la política”.

Senador

A su turno, el senador por Formosa, Luis Naidenoff, planteó que “hoy en la Argentina estamos marcados a fuego por un frente que se consolidó con un afán de revancha muy fuerte que nos marca la cancha en lo cotidiano”.

Luego trazó un panorama histórico: “En el pasado reciente, del 2003 al 2015, fue la irrupción de un modelo hegemónico que se sustentaba en una caja muy fuerte. Esto se cimentó con una construcción de poder económico muy fuerte que posibilitó del Estado un gran despliegue con distintas políticas que apuntaban al control social. Pero quedó a mitad de camino con el triunfo de Cambiemos”. Y agregó: “Hoy el modelo viene potenciado con su afán de control social. Este modelo recargado ha utilizado, con mucha inteligencia, las cuarentenas para consolidar la destrucción de pilares institucionales de la democracia”.

El senador apuntó que “la sociedad deambula entre el temor y las consecuencias de la pandemia”. Y añadió: “Y un gobierno que aprovecha la cuarentena para embestir contra las instituciones”.

Por otro lado, planteó los ejes que debería “tener claro” la oposición frente al oficialismo: “La impunidad para los amigos, para dominar la justicia, para avanzar con los organismos de control y perseguir opositores”. Y cerró: “La diferencia es que ahora hay una sociedad muy movilizada y que no está dispuesta a resignar los valores de la libertad, de los derechos del trabajo. Hay un respaldo social que hay que saber interpretar. No hay que claudicar antes los intentos de hegemonía”.

El regreso del ex candidato a presidente

Luego llegó el plato fuerte del encuentro: el ex candidato a presidente, Ernesto Sanz. Distendido, pero con visibles ansias de hablar, arrancó elogiando al senador y a Abad, uno de sus discípulos y con quien trabajó muchos años. “Uno está medio de vuelta”, comenzó.

En su alocución habló de dos palabras que, a su manera de ver, no se podían conjugar en el pasado: “resistencia y construcción”.

“Antes nos teníamos que refugiar en la resistencia, en ese momento el partido no tenía el volumen suficiente, en particular tras las crisis de 2001. En medio del mandato de Néstor Kirchner apareció la convergencia K donde nos quitaron gobernadores e intendentes. Y el sistema político sin la UCR en la cancha se había inclinado hacia un modelo hegemónico”, evaluó Sanz.

“La oposición estaba débil en ese momento y una sociedad que estaba mirando otro canal, con la soja altísima en una década perdida. (En ese momento) Las dos palabras no se conjugaron. Cuando se dio la 125, donde la oposición y la sociedad se encontraron, fue un fogonazo”, expresó.

Y recordó: “Empezó a gestarse una etapa diferente a partir del 2014, primero con UNEN, con Carrió, Margarita, Pino Solanas y los socialistas. Por otro lado, la sociedad empezó a salir a la calle, empezaron las protestas. En 2015 fue clarísimo: se juntaron resistencia y construcción. Ya era Cambiemos con la UCR adentro y siendo un factor importante, y la gente con la herramienta del voto”.

En ese momento trazó un diagnóstico político de la actualidad: “Hoy estamos mucho mejor. Mi visión es optimista: hoy, a pesar de las penurias, las emergencias y el intento de hegemonía, de avasallar instituciones, el populismo más el agregado del odio y la revancha, las palabras resistencia y construcción de una alternativa se pueden conjugar. Hoy hay una oposición unida, que el 11 de diciembre tomó la decisión de seguir juntos”.

En ese contexto, añadió: “además hay una sociedad, algunos dicen la del 41%, pero hoy ya no es solo la del 41%, hay algún porcentaje más. Se está arrimando al 50% y a la construcción de una nueva mayoría. El 41% es un scrum de rugby y hay mucho desencanto de gente que votó al gobierno y cada día que pasa, eso se va ahondando”.

El pobrismo y la UCR

En otro tramo de su alocución, retomó las palabras de Miguel Pichetto, el ex candidato a vicepresidente con quien compartió la Cámara Alta durante largos años. “El amigo Pichetto habla de la cultura del pobrismo: acostumbrar a los sectores vulnerables a ser administrados por las organizaciones sociales como la de Grabois y este gobierno que lucra con la administración de la pobreza. Es un círculo vicioso donde no vale el mérito ni la cultura de la innovación, del progreso. Lo que vale es la dependencia del Estado y no la meritocracia”.

En ese momento, aprovechó para dar un apoyo explícito a Abad: “por eso es tan importante la elección interna en la Provincia de Buenos Aires. Esto no es una internita, es más profundo. De la manera en que la UCR elija su próxima conducción, vamos a tener una UCR capaz de generar este desafío de salir a buscar los votos y mayorías y darle al país una lección que desde la Provincia se generan soluciones para el país”.

A la hora de las preguntas, la militancia radical le consultó:

¿Volvés a la política?

Sanz respondió, escueto: “Estoy haciendo política, no sé qué me deparará el futuro, pero estoy apoyando a mis amigos”.

Para el cierre, el Abad insistió en la agenda nacional pero también la provincial. Planteó que hay que “fortalecer la autonomía municipal” en la Provincia. “No pueden los intendentes estar pidiendo permiso a la provincia todo el día”, dijo.

Y concluyó: “Este es un partido con una juventud radical extraordinaria, dinámica, con posiciones políticas y un partido de la igualdad, por eso tenemos muchas mujeres en toda la provincia. Tenemos paridad en los cargos partidarios y no lo hicimos para aggiornarnos sino porque estamos convencidos que es mejor para el partido”.