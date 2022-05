Escándalo en el Senado porque dos senadoras se pelearon por la misma banca

La sesión en el Senado arrancó este jueves con un escándalo protagonizado entre dos senadoras que, según se planteó en un comienzo, quisieron ocupar la misma banca para participar del debate. La situación se dio justamente en una sesión en la que no está presente la titular del cuerpo Cristina Kirchner, por estar a cargo del Poder Ejecutivo ante el viaje de Alberto Fernández a Europa.

En su lugar, está la santiagueña Claudia Ledesma Abdala, que ocupa el cargo de presidenta provisional del Senado y le corresponde estar al frente de la sesión en estos casos.

La senadora del Frente de Todos Anabel Fernández Sagasti fue quien pidió una cuestión de privilegio para referirse a la cuestión y sin dar nombres comenzó a relatar la situación. Según dijo, cuando una de las senadoras se levantó a izar la bandera, otra colega se sentó en su lugar. Es decir que cuando volvió a sentarse a su banca, ya estaba ocupada, lo que generó el inmediato revuelo.

La "dueña" original de la banca es la senadora Clara Vega, del monobloque Hay Futuro de La Rioja, mientras que la supuesta "usurpadora" fue la referente de San Luis Gabriela González Riollo, de Juntos por el Cambio. El relato de la situación generó gritos y cruces de acusaciones entre legisladores de todos los sectores, que tomaron partido por alguna de las dos involucradas.

🇦🇷AHORA iza la bandera nacional la senadora @vegaclara y da comienzo a la Sesión Pública Especial pic.twitter.com/0eYdpAJxCa — Senado Argentina (@SenadoArgentina) May 12, 2022

"Me parece bochornoso que en el Senado se den estas circunstancias, y que una senadora se levante a izar la bandera, y que otra senadora vaya y se siente en el mismo lugar. Le pido a la bancada que resuelva esta situación con diálogo, respeto y decoro. Es un papelón para todo el Senado", advirtió Fernández Sagasti y continuó: "¿Qué es lo próximo, que nos ocupen los despachos a la noche?".

Ante el relato de la situación, la senadora González Riollo se dio por aludida y pidió responder a la acusación.

"En este Senado coincido en que tiene que haber diálogo y mantener las buenas prácticas. No sucedió previo a la sesión. No fue así que la senadora se levantó a izar la bandera y se ocupó su banca. Me veo agraviada donde se falte a la verdad donde se ocupen las bancas o donde se asalten los despachos de noche", dijo la puntana.

Más tarde llegó el turno de la supuesta damnificada, Clara Vega. La riojana se manifestó en contra de la bancada de Juntos por el Cambio, a "quienes tienen la voz cantante de este bloque".

"Yo quiero hacer este reclamo ante la bancada contra JxC quien a partir del 29 de diciembre empezó un acoso constante contra mi persona. Los que hoy piden respeto, los que hoy dicen que no se respetan la palabra, son los mismos que me acosaron previo al ingreso a este recinto y los que estuvieron en enero febrero y tienen mas horas de sentado en los canales de televisión que en estas bancas", continuó.

Según Vega, los primeros días de marzo "recibí un llamado de gente de la bancada pidiéndome mi lugar en este lugar, y yo les digo porque no me respetan la decisión de tener mi monobloque y respetan mi lugar. La distribución de las bancas que hizo arbitrariamente, corre por su cuenta, y que la senadora no se sienta agraviada".

"Para que todo el mundo conozca el nivel con el que consideran a las mujeres esta bancada, acá no se trata de Clara Vega", insistió la senadora, que denunció también que hubo ataques y burlas al comparar su apellido con el que se identifica al Zorro, don Diego de la Vega.

