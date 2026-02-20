Escándalo en Misiones: echaron a una funcionaria por videos desde Cancún en los que se burlaba de los pobres

Una funcionaria del Ministerio de Turismo de Misiones fue removida de su puesto luego de que se viralizaran videos grabados durante sus vacaciones en Cancún, en los que dedicaba su viaje “a todos los pobres”, lo que generó fuerte repercusión pública y política.

Se trata de Karina Mabel Acosta, quien se desempeñaba como directora de Turismo Social y fue apartada de su cargo mediante un decreto firmado por el gobernador Hugo Passalacqua mientras aún se encontraba en México.

Desde el Gobierno provincial confirmaron que no habrá reemplazo y que el área que encabezaba será directamente eliminada de la estructura del Ministerio.

Los videos que desataron la polémica

La controversia comenzó cuando comenzaron a circular en redes sociales distintos videos publicados por la propia funcionaria, donde mostraba actividades turísticas en las playas de Cancún.

En una de las grabaciones, Acosta se filmó practicando parasailing —una actividad en la que una lancha impulsa a una persona sujeta a un paracaídas— y expresó: “Estoy volando por los aires de México… Cancún. Para todos los pobres”.

Las imágenes rápidamente se viralizaron y generaron críticas debido al contexto económico y social del país. Dentro del ministerio, la funcionaria era conocida con el apodo de “la Reina”, nombre que también utilizaba en sus redes sociales.

En otros videos, se la observa junto a mujeres que conoció durante el viaje, a quienes calificó como “divinas”, mientras relataba distintas actividades recreativas y anticipaba su participación en una fiesta temática.

Passalacqua acompañó los preparativos del Festival del Verano en el balneario "El Francés"

El decreto provincial 252 dispuso la cesantía inmediata de Acosta como directora de Turismo Social. Aunque el documento no detalla los motivos, fuentes oficiales señalaron que las publicaciones fueron consideradas inapropiadas para una funcionaria pública, especialmente por el contenido de los mensajes.

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que no habrá tolerancia frente a conductas que contradigan la responsabilidad institucional de quienes ocupan cargos políticos.

Si bien fue removida de su función jerárquica, Acosta continuará vinculada a la administración pública, ya que posee un cargo de planta permanente dentro del Ministerio de Turismo.

Antecedentes y repercusiones

Personas que trabajaron con la exfuncionaria la describieron como una figura “polémica y provocadora”, vinculada políticamente al oficialismo provincial.

El episodio abrió un nuevo debate sobre el uso de redes sociales por parte de funcionarios públicos y los límites entre la exposición personal y la responsabilidad institucional, especialmente cuando los contenidos generan impacto social o político.

LB/DCQ