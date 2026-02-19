Turismo en Bariloche durante el carnaval: “Hubo días excepcionales, mucha gente, casi el 90% de ocupación”

El intendente de Bariloche, Walter Cortés, pasó por Canal E y destacó el impacto positivo del fin de semana largo de carnaval en la actividad turística de la ciudad, con altos niveles de ocupación y gran afluencia de visitantes nacionales e internacionales, aunque advirtió sobre un consumo más cauteloso por parte de los turistas.

“Bariloche tuvo unos días excepcionales, mucha gente, casi el 90% de ocupación, con mucha gente incluso de las provincias, de Chile, del resto del interior del país y algunos extranjeros, así que muy buena jornada y además tuvimos un carnaval excepcional, así que muy contentos con toda esta situación”, afirmó Walter Cortes.

Se notó una baja del consumo durante carnaval

Según desarrolló, el flujo de visitantes fue elevado, pero el comportamiento del consumo reflejó el contexto económico. “Bueno, siempre el chocolate es lo que más lleva la gente, siempre lo lleva. Pero claro, el consumo bajó muchísimo, eso es cierto”, explicó.

Cortes señaló que muchos turistas eligen opciones más económicas para poder viajar. “Mucha gente va a los mercados, compra la comida ahí, mucha gente va a cabañas o departamentos”, detalló, y agregó: “Hay un gran sector que no, que ahorra, digamos, y bueno, es la forma de poder venir a visitar el lugar”.

Disparidad de precios entre Bariloche y Buenos Aires

Además, subrayó que el costo de vida en la ciudad impacta en las decisiones de gasto: “Porque de hecho la mercadería aquí es mucho más cara que en Buenos Aires”.

Aún así, algunos rubros mantuvieron actividad. “El chocolate siempre se lleva. O sea, puede haber bajado un poco, pero no tanto”, sostuvo el entrevistado, aunque remarcó cambios en los hábitos: “Lo que sí se nota mucho es la gente que no come en restaurantes y quizás ya el tema de la artesanía lo van dejando un poco de lado porque a veces no alcanza el presupuesto”.

En relación con los valores durante el fin de semana largo, señaló que hubo alternativas accesibles. “Nosotros incluso dejamos en todo lo que es el predio donde se hizo que en el Centro Cívico hubiera un carrito con comida, comida rápida y todo eso que hace que la gente, bueno, también pueda optimizar sus recursos”.