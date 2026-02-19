Análisis de lo que dejó el cierre de Fate y el despido de más de 900 trabajadores

En lo que respecta al último Radar Económico titulado “La Apertura Baja los Precios (y el Empleo)”, se tuvieron en cuenta los datos correspondientes a las importaciones y precios de la variación acumulada promedio de 2025 y 2023, con especial foco en el rubro de los neumáticos.

Con respecto al anuncio del cierre de la planta de neumaticos FateO con el despido de 920 trabajadores en el contexto del tratamiento en el Congreso de la reforma laboral planteada por el Gobierno, en el informe se remarca que “es una clara señal que el ratio de sacrificio del programa anti-inflacionario oficial es alto y podría transformarse en su principal obstáculo económico y político”.

La creciente disyuntiva entre los precios y la caída del empleo

En este Radar Económico se utilizó el PxQ-Bot para analizar la base de datos con la que cuentan bajo el código “neumáticos”. En referencia a la base de 66.363 precios únicos para un total de 330 variedades de neumáticos provenientes de unas 20 marcas, se analizó “los aspectos específicos del sector en la línea de la disyuntiva entre precios y empleo que implica la estrategia de apertura comercial de La Libertad Avanza”.

Luego se tuvo en cuenta los datos referidos a las importaciones totales anuales, el empleo a diciembre de cada año y el precio promedio de los neumáticos. En este sentido, se determinó que para el caso de los neumáticos “el ratio de sacrificio implica, entre los años 2023 y 2025, una reducción del precio en dólares de -34,2%, que se dio a costa de una reducción del empleo a casi la mitad (-46,1%)”. Esto se observa en un marco donde las importaciones anuales “crecieron 34,7%”.

La variación del precio en relación al tipo de cambio

También se analizaron los precios de los neumáticos de las principales marcas y el promedio mensual en dólares a tipo de cambio oficial. En el caso de los precios promedios de PxQ-Data, se muestra que “la empresa en cuestión no cuenta con los precios más altos del mercado, por lo menos para la foto de 2025”. Sin embargo, “debe considerarse que ese análisis se realiza sobre una variedad de 330 tipos de neumáticos de distintas medidas, calidad y canales de comercialización”.

Por otro lado, el período 2023-2025 estuvo caracterizado por un aumento sustantivo de la cantidad de marcas y variedad de productos disponibles en el mercado local. Este fenómeno se explica “no solo por la apertura de las importaciones, sino también por la eliminación de aranceles para el sector y de medidas para-arancelarias”.

En uno de los gráficos se destacó la crisis que está viviendo el sector, puesto que “la baja de precios ya no se explica solo por la apertura de las importaciones, sino para la abundancia de ofertas, que dan cuenta del sobre-stock de neumáticos importados en un contexto de una demanda interna débil”.