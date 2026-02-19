Storytel duplicó ganancias y sumó 220.000 usuarios en 2025: el fenómeno del “Netflix de los libros”

En diálogo con Canal E, Luis Quevedo, gerente general de Eudeba, analizó el crecimiento récord de la plataforma sueca Storytel y aseguró que el boom confirma que la lectura digital “está más vigente que nunca”.

Storytel, fundada en 2005 en Suecia, se consolidó como una de las principales plataformas de streaming de audiolibros y libros electrónicos del mundo. Con presencia en 25 países y 2.600.000 usuarios, la compañía sumó 220.000 nuevos suscriptores en 2025, un crecimiento cercano al 10%, y más que duplicó sus ganancias: pasó de 24 millones de dólares en 2024 a 57 millones en 2025.

Para Quevedo, el fenómeno es contundente: “Se trata de una plataforma líder de origen sueco fundada en 2005, es algo así como la Netflix de los libros”. El modelo es simple: suscripción mensual de 14,99 dólares que permite acceso ilimitado a audiolibros y ebooks en streaming, desde el celular, la computadora o la televisión.

“Uno se suscribe y, teniendo acceso a esa plataforma, puede escuchar audiolibros o leer libros electrónicos en streaming, sin límite y en forma continua durante todo el tiempo que dure su suscripción”, explicó.

Crecimiento récord y cambio de hábitos

El salto en rentabilidad no es un dato aislado. Para el gerente general de Eudeba, el resultado revela un cambio cultural profundo en el consumo de contenidos.

“Es positivo por varios factores, porque esto quiere decir que los contenidos, aunque sea en su forma digital, se leen”, sostuvo. Y agregó: “Esto quiere decir que la gente también lee más en este soporte, que es una plataforma audiovisual”.

El catálogo supera los 35.000 títulos y abarca desde clásicos de la literatura hasta los géneros más demandados del momento. Según Quevedo, hoy predominan los libros de autoayuda y desarrollo personal.

“Si entrás a la plataforma hoy, los 50 primeros libros son libros que se podrían denominar para nosotros de autoayuda”, detalló, mencionando títulos como Padre rico, padre pobre y textos orientados al pensamiento práctico y la psicología cotidiana.

Una “Spotify” para autores

Otro eje clave del crecimiento es la apertura a nuevos escritores. Storytel lanzó convocatorias para que autores presenten sus obras y las incorporen a la plataforma, bajo un sistema de curaduría.

“Es como una Spotify donde también los autores, con una curaduría por parte de la plataforma, pueden subir sus libros”, explicó Quevedo.

La expansión internacional es amplia: la compañía opera en mercados como Polonia, Bulgaria, Turquía, Países Bajos, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Islandia y Estados Unidos, entre otros.

Sobre el valor de la suscripción, Quevedo fue concreto: “14,99 dólares”. Y destacó la versatilidad del servicio: “Es como Netflix. Lo podés abrir en el celular, en la computadora o en la pantalla de televisión. Viaja con vos y duerme con vos”.

El balance 2025 confirma que, en plena era del streaming audiovisual, el libro —en formato digital y sonoro— no pierde terreno, sino que encuentra nuevas formas de expansión.

