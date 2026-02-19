Se busca habilitar un helipuerto en el microcentro porteño, aunque “no tiene la justificación de utilidad pública”

El arquitecto y urbanista, Andrés Borthagaray, advirtió en Canal E que el proyecto de un helipuerto en el microcentro porteño carece de justificación de utilidad pública, presenta falencias en materia de seguridad y podría agravar problemas ambientales en una zona ya crítica de la Ciudad de Buenos Aires.

La iniciativa propone “reinstalar, hacer operativo un helipuerto en la esquina de Madero y Tucumán, arriba de una torre, con una expedición de unos ocho viajes por mes, tal vez diez”. Sin embargo, Andrés Borthagaray cuestionó que la propuesta se ubique en una zona densamente poblada y con dificultades ambientales previas.

Las complicaciones de poner un helipuerto en microcentro

“Pero a mi juicio lo que falta, primero hay que tener en cuenta que es una zona crítica de la ciudad. Es el microcentro que ya tiene bastantes problemas ambientales y donde se está queriendo volver a introducir la población, que evidentemente quiere mejores condiciones”, señaló.

Según explicó Borthagaray, el principal problema del proyecto es la ausencia de una justificación de interés público: “Por otro lado, lo que no estamos viendo en el proyecto es una justificación de utilidad pública. Sería para viajes privados, no para circunstancias sanitarias, no para cuestiones de seguridad”.

Desvaríos en las prioridades de un helipuerto

Asimismo, recordó que ya existen instalaciones similares en la ciudad: “Por otra parte, existe un helipuerto en la Casa Rosada y existe otro en el ex autódromo que tiene fines turísticos. Creo que para tratar un proyecto así tendríamos que verlos en un orden de prioridades, por más que sea en principio inversión privada”.

El entrevistado analizó el expediente técnico presentado para la audiencia pública y sostuvo que presenta limitaciones. “Para mí, en lo que surge del expediente, que se puede consultar para dar a la audiencia, no, no tiene la justificación de utilidad pública”, afirmó.

Si bien destacó la rigurosidad de algunos análisis, cuestionó la metodología utilizada: “Tiene, sí, un informe técnico que, por un lado, me parece riguroso en cómo mide la base del ruido ambiental, pero me parece que tiene limitaciones en cómo mide el impacto que puede generar un helicóptero. Mide, digamos, una simulación y no un estudio real”.