Espert se ajusta, sufre deserciones y apuesta a levantar en los debates

por Andrés Fidanza

La promoción del ajuste empezó por casa. José Luis Espert debió mudar su campamento de campaña a una oficina más modesta, tras una performance que estuvo por debajo de las expectativas. El economista salió sexto en las PASO. Para Espert, sin embargo, el resultado lo liberó de presiones: frente a la enorme brecha en favor de Alberto Fernández, ya no podrá ser señalado como el responsable de la caída de Mauricio Macri. Y hasta podría capitalizar, o al menos eso espera, un eventual declive macrista.

“Los gritos desesperados para que me baje de la candidatura vienen del propio liberalismo. Es ridículo porque no le voy a sumar más de dos puntos a Macri, si todos mis votos fueran para él. No lo voy a hacer”, afirmó ayer.

Entre presiones para que decline su candidatura, internas en el Frente Despertar y maniobras del oficialismo para sacarlo de la cancha, Espert avanza contra todos. No rebaja el tono de su discurso antimacrista, antikirchnerista y antisistema. Apuesta por la instancia de los dos debates presidenciales para lucirse en su rechazo hacia los principales competidores. “Fue una primera experiencia electoral. Ya no tenemos nada para perder. Ahora lo importante es que cale nuestro mensaje a futuro”, se sincera un armador espertiano.

El economista mediático tuvo que achicar su base de operaciones: pasó de una oficina amplia en Esmeralda y Sarmiento a otra de alquiler más barato, ubicada en avenida Corrientes al 200.

Desde hoy y hasta las generales del 27 de octubre, Espert se jactará de haber anticipado el derrumbe económico del oficialismo por no haberse animado a realizar los ajustes necesarios. Tras el giro “populista” del Gobierno, a su vez equiparará al macrismo con al kirchnerismo. Y se jugará un pleno en los dos debates del 13 y el 20 de octubre. Para ese momento, el candidato a vice Luis Rosales se entusiasma con la posibilidad de sumar los consejos del consultor Dick Morris. El ex asesor de Bill Clinton ya estuvo en la Argentina marcando el trazo grueso de la estrategia. Rosales fue el socio local de Morris. A raíz de esa amistad, apunta a que el estadounidense ajuste todavía más su tarifa dolarizada.

Así, el objetivo de Espert-Rosales es dejar atrás las dificultades e internas que arrastraron en las últimas semanas. Por ejemplo, la defección del Partido Libertario, que hasta las PASO apoyaba al economista y ahora llamó a votar a Macri.

Dentro del frente subsiste otro miniescándalo: Nazareno Etchepare fue corrido de la jefatura de campaña y reemplazado por Rosales. Pero se mantiene como candidato a diputado, haciendo proselitismo en solitario: “Desde hace semanas no estamos de acuerdo sobre el rumbo. Me dedico a mi campaña”, afirma. Cerca de Espert le reprochan haber desatendido la fiscalización. El próximo miércoles, el candidato a presidente se reunirá con la Mesa de Enlace.