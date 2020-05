Espionaje ilegal: imputan a Macri y el Gobierno prepara nuevas denuncias

En el gobierno nacional no dudan: la lista de 86 personas que habrían sido espiadas y que derivó en la imputación del ex presidente, Mauricio Macri, del ex titular de la AFI en su gobierno, Gustavo Arribas, y de su ex segunda, Silvina Majdalani, es apenas una muestra del accionar de la anterior gestión sobre el seguimiento de la oposición. Allí aparecen políticos por entonces oficialistas y opositores, pero apenas hay unos pocos dirigentes que acostumbraban a visitar el Instituto Patria. En la Casa Rosada detallan que es este búnker, en donde se refugiaron Cristina Kirchner y sus personas de máxima confianza, hacia donde estaba dirigido gran parte del espionaje ilegal que se habría concretado durante el macrismo.

“Esto es como el sobre que se le encontró a Rodrigo Sbarra en el Ministerio de Producción, afanaron tanto que se olvidaron un sobre con 10 mil dólares y no se dieron cuenta. Con el espionaje pasó lo mismo: hicieron tantas chanchadas que borraron mal una carpeta que es insignificante con respecto a la verdadera vigilancia que hicieron”, grafican en Balcarce 50. Aseguran que el seguimiento a la actual vicepresidenta y a sus aliados que estaban instalados en el Instituto Patria es parte de una causa judicial que ya está en marcha y que dará las mayores sorpresas. En agosto de 2018, la propia Cristina Kirchner denunció la presencia de un vehículo con supuestos agentes apostado durante varias horas a metros del búnker del barrio de Congreso. Meses más tardes, volvió a denunciar que dos personas sin identificación intentaron colocar tres cámaras y un domo en la esquina de su casa de la calle Juncal.

En presentación judicial que hizo Caamaño esta semana aparecen algunos dirigentes kirchneristas como los diputados Rodolfo Tailhade y Marcos Cleri. También Patricia Mariana Ponce de León, quien se había sumado a la ex SIDE con la llegada de Oscar Parrilli, el intelectual Ricardo Forster y la historiadora Alicia Bellota. Todos solían frecuentar el Instituto Patria cuando dejaron el poder. Pero en el oficialismo relatan que una denuncia judicial paralela llegará más a fondo sobre el núcleo duro de la ex presidenta y es allí donde en el Gobierno se animan a adelantar que no se trataba solo de violar los correos privados, sino también de seguimientos que derivaban muchas veces en filmaciones.

Ayer, el fiscal federal Jorge Di Lello abrió una investigación e imputó a Macri, Arribas, Majdalani y Darío Biorci, ex jefe de Gabinete de la Agencia después de la denuncia por supuesto espionaje ilegal presentada por la interventora de la AFI.

La presentación judicial surgió tras el hallazgo de un disco rígido que habría sido borrado, pero se pudo recuperar. De allí surgen los nombre de 86 dirigentes. Hay carpetas donde se pueden ver encabezados de los correos electrónicos con el nombre de quién lo envía, a quién se lo envía y el asunto. Pero otros archivos contenían solo los nombres de mucho de ellos con información sobre sus actividades.

Además de acusar al ex presidente y altos funcionarios de la ex SIDE, Di Lello imputó a dos agentes de inteligencia identificados como “A” y “B” que habrían estado a cargo de estas acciones, cuyas identidades se mantienen en reserva por estar alcanzados por la Ley de Inteligencia. Pidió también un “diagrama completo de la estructura de la secretaria desde el año 2015 al año 2019”. Y le solicitó al juez de la causa, Marcelo Martínez de Giorgi, que se cite en calidad de testigos al personal contratado “para que informe las instrucciones recibidas respecto a los hechos investigados, por parte de los ex funcionarios Arribas y Majdalani”.

Entre los presuntos espiados figuran la actual ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad y abogada de derechos humanos, Elizabeth Gómez Alcorta; el secretario de Relaciones Políticas y Parlamentarias, Fernando “Chino” Navarro; el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti; la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario; el titular de Acumar, Martín Sabbatella, y el diputado Rodolfo Tailhade. También la ex titular de la Oficina Anticorrupción en el gobierno de Macri, Laura Alonso; el periodista Luis Majul; el ex diputado Nicolás Massot; el diputado nacional Mario Negri; el dirigente radical Ernesto Sanz, y el sindicalista Héctor Daer, entre otros.

“Esto es una prueba de cómo se usaba la agencia para hacer espionaje sin que la Justicia lo pidiera, sabemos que espiaban pero no sabemos qué espiaban, algo que ahora quedará en manos de los expertos en tecnología de la Justicia”, dicen desde la Agencia. Admiten que esta podría ser la primera denuncia contra el uso ilegal de los servicios de inteligencia de otras que podrían conocerse ya con Caamaño al frente de la AFI, ya como su directora.

“Me asombra todo esto, porque no está en mi naturaleza. Nos acusaban de hacer esas cosas a nosotros porque ellos lo hacían. Entonces piensan que nosotros lo hacemos también. No lo hacemos porque los que somos peronistas y pasamos la dictadura sabemos de qué se trata eso y no lo queremos ni para nosotros ni para nadie”, dijo el presidente Alberto Fernández sobre el espionaje.

La lista completa de los 86 espiados

Carlos López; Luis Fernando Navarro; Mariana Ponce de León; Rodolfo Tailhade; Marcos Harguinteguy; Martín Sabatella; Leonardo Sabatella; Juan Manuel Pedrini; Carlos Alfonso Tomada; Elisabeth Gómez Alcorta; Verónica Magario; Joaquín Escobar; Hugo Matzkin; Araceli Bellota; Gastón Castagneto; Carlos Castagneto; Valeria Silva; Andrea Gabriela Vaca Narvaja; Ricardo Foster; Lía Méndez; Guillermo Mostol; Walter Arieli; Jorge Pissaco; María Lara Carvajal; Hugo Serpa; Lucila Puyol Garategui; Daniel Yarmolinski; Gabriela Cerruti; Laura Alonso; Nicolás Massot; Ernesto Sanz; Ofelia Cedola; Esteban Dibaja; Leticia Angerosa; Horacio Mizrahi; Héctor Daer; Mario Negri; Patricia Cubria; Omar Perotti; Silvia Horne; Silvia Rojkes; Ángel Rozas; Martín Donate; Alejandro Loeda; Alberto Weretilneck; Eleonora Heinrich; Cristina Britez; Marcos Cleri; Gerardo Aranguren; Luis Majul; Gabriela Troiano; Mario Barletta; Adrián Grana; José Pitin Aragón; Gustavo Alfredo Walker; Salvador Cabral; Miguel Nannu; Waldo Carrizo; Mauricio Más; Nicolás Canosa; Guido Pasamonik; Sergio Zurano; Mauro Battafarano; Pablo Oscar Vera; Susana Gutt; Daniel Yarmolinski; Adriana Fontana; Marianela Páez; María Laura Pennisi; Carlos Raimundi; Gerardo Rico; Hugo Perosa; Anabela Aldanondo; Guillermo Mostol; Raúl Reyes; Marcela Ripoli; María del Carmen Peña; Ángel Graciano; Sol González; Cintia Lujana; Ernesto Paillalef; Salerno Ercolani; Delfina Supisiche; Fernando Torrillate; Gustavo Traverso; Pablo Oscar Vera. También figuran archivos de Sipoba, la Comisaría 3ª de Avellaneda, Sup. Gral. Pol. bonaerense, Policía de Lanús, Policía Científica.