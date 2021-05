Estados Unidos ve “con extrema preocupación” el proyecto de reforma del Ministerio Público

La Cámara de los Estados Unidos en la República Argentina (AmCham) expresó este miércoles 19 de mayo su "extrema preocupación" por el proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal, luego del dictamen favorable del oficialismo en Diputados.

El proyecto fue aprobado en Senadores por 42 votos a favor y 27 en contra, pero debe volver a la Cámara alta por la modificación del Jurado de Enjuiciamiento que garantice las mayorías para destituir a un procurador y la paridad de género.

"AmCham ve con extrema preocupación el proyecto de reforma del Ministerio Público que cuenta con media sanción del Senado, y que se apresta a ser tratado en la Cámara de Diputados de la Nación", comienza el comunicado de la entidad que promueve el comercio norteamericano con la Argentina y brinda soluciones sustentables a los negocios locales.

El organismo consideró el proyecto como un "grave retroceso institucional" al "pretender modificar las mayorías requeridas para la designación del Procurador General de la Nación y los cambios en los tribunales de enjuiciamiento de fiscales federales". Para el organismo esto "afecta seriamente la independencia y la autonomía del Ministerio Público establecida por la Constitución Nacional en su reforma de 1994".

A su vez, AmCham estimó que la mayoría extraordinaria actual "garantiza la búsqueda de acuerdos y el consenso entre las miembros del congreso, eslabón fundacional de un republicanismo sólido y soberano".

El oficialismo logró el dictamen para la Ley de Reforma del Ministerio Público Fiscal

"Entendemos que el proyecto CD-180/20 debe ser rechazado en su totalidad", manifiesta el escrito de la cámara estadounidense y pide "velar por el ejercicio pleno de la división de poderes".

En esa línea, el organismo hace un llamado "de reflexión profunda" a los integrantes de la Honorable Cámara de Diputados para que "actúen en base a la defensa de la Constitución y del bien común".

"Ante el acuciante desafío de disminuir la pobreza, reducir la inflación, generar empleo y no caer en un abismo sanitario, social y económico, nos cuesta comprender que hoy sea prioridad para nuestros representantes en el congreso, el tratamiento de proyectos de ley que, no sólo están alejados de las necesidades de nuestra sociedad, sino que atentan contra las reglas democráticas básicas y la seguridad jurídica", expresa el comunicado.

Por último, AmCham sugiere que "la reactivación económica del país dependerá en gran medida de la solidez e independencia de dichas instituciones, particularmente, del Poder Judicial" y recuerda "la vigencia del Estado de derecho constituye" como "un factor crítico para el clima de negocios", expresa y cierra: "La iniciativa privada precisa de un ambiente abierto, transparente y democrático para su desenvolvimiento".

El comunicado de AmCham

La Cámara de los Estados Unidos en la República Argentina (AmCham) ve con extrema preocupación el proyecto de reforma del Ministerio Público que cuenta con media sanción del Senado, y que se apresta a ser tratado en la Cámara de Diputados de la Nación.

Pretender modificar las mayorías requeridas para la designación del Procurador General de la Nación y los cambios en los tribunales de enjuiciamiento de fiscales federales representa un grave retroceso institucional, porque afecta seriamente la independencia y la autonomía del Ministerio Público establecida por la Constitución Nacional en su reforma de 1994. Por el contrario, mantener la actual mayoría extraordinaria, garantiza la búsqueda de acuerdos y el consenso entre las miembros del congreso, eslabón fundacional de un republicanismo sólido y soberano.

En esta línea, entendemos que el proyecto CD-180/20 debe ser rechazado en su totalidad. Velar por el ejercicio pleno de la división de poderes, siendo éste un principio fundamental de la democracia, es una responsabilidad de todos los actores, entre ellos del sector empresario.

Nuestro llamado es a una reflexión profunda de los integrantes de la Honorable Cámara de Diputados. Les pedimos que actúen en base a la defensa de la Constitución y del bien común.

Ante el acuciante desafío de disminuir la pobreza, reducir la inflación, generar empleo y no caer en un abismo sanitario, social y económico, nos cuesta comprender que hoy sea prioridad para nuestros representantes en el congreso, el tratamiento de proyectos de ley que, no sólo están alejados de las necesidades de nuestra sociedad, si no que atentan contra las reglas democráticas básicas y la seguridad jurídica. Nuestra sociedad requiere de instituciones republicanas sólidas, que brinden la previsibilidad y confianza imprescindibles para que aumente la inversión y se generen oportunidades de trabajo y desarrollo.

La reactivación económica del país dependerá en gran medida de la solidez e independencia de dichas instituciones, particularmente, del Poder Judicial.

Por último, y en concordancia con la misión de nuestra Cámara, resulta importante señalar que la vigencia del Estado de derecho constituye un factor crítico para el clima de negocios: la iniciativa privada precisa de un ambiente abierto, transparente y democrático para su desenvolvimiento.

