Estatales cuestionan el teletrabajo de Alberto Fernández: "No se corresponde con lo que se está viviendo”

El secretario general de ATE-Capital, Daniel Catalano, cuestionó la medida que determinó que trabajadores estatales hicieran home office para evitar cortes de luz. “No sé cuánto podés ahorrar de energía sacando a los laburantes de los organismos públicos”, dijo el gremialista y propuso la estatización de las empresas proveedoras de energía.

"Para nosotros fue realmente algo que no se corresponde con lo que se está viviendo. No sé cuánto podés ahorrar de energía sacando a los laburantes de los organismos públicos y mandándolos a sus casas. Tenes 340 mil empleados públicos en todo el país y vas a tener 340 mil personas trabajando en sus casas, usando ventiladores y computadoras", sostuvo Catalano este viernes 14 de enero en diálogo con Cynthia García en La García (AM 750).

El sindicalista de los trabajadores estatales consideró: "Yo hubiera preferido que en todo caso sinceren que necesitan aliviar el transporte público por los casos de Covid". “No hay trabajo de oficina para hacer en tu casa si no se puede dar previsibilidad de que esta es una medida que se toma con tiempo, esto fue de una mañana para el mediodía; nuestros compañeros están en sus casas sin haber recibido una responsabilidad de lo que tienen que hacer, es un asueto administrativo", analizó.

"Tendríamos que estar discutiendo de qué manera apretamos a Edesur y Edenor para generar una situación de inversión concreta”, propuso Catalano y continuó: “¿Por qué no repensar que siga estando en manos privadas?".

La inflación de 2021 es la segunda más alta en los últimos 30 años



En relación a las cifras que se conocieron sobre la inflación, Catalano lamentó la poca previsibilidad que esto genera en el bolsillo de la gente. “Nuestro salario, nuestra vida está atada a que los grupos económicos determinen cuánto va a valer tu salario al otro mes", lamentó.

"Hay una preocupación desmedida para ver si se acuerda o no con el Fondo Monetario y no estamos encontrando como lograr la reactivación económica, se piensan parches y no soluciones definitivas", remarcó.

A favor de las vacaciones de Luana Volnovich

Al ser consultado, como adherente al Frente de Todos, que opinaba sobre las vacaciones de Volnovich el dirigente declaró: "A mí me parece una tontera. Se podría haber evitado. Nadie le puede plantear a un funcionario que estuvo dos años en la trinchera frente al Covid que no descanse. Sobre todo, porque los sectores que lo cuestionan son los que se van a Miami cada 15 días”.

“Yo no veo a un compañero del barrio quejándose. El compañero del barrio está pensando como carajo resuelve el tema de la comida. Me parece mucho más importante ver cómo resolvemos lo económico en lugar de ver si Luana se va o no se va de vacaciones", sumó. “Es una cuestión persecutoria que parece que los únicos que se pueden ir del país a pasarla bien son los que viven en Barrio Parque o Las Cañitas o en el Delta o los sojeros, hay que dejarse de joder”, concluyó.

Hugo Yasky dijo que convocarán a la marcha contra el Poder Judicial

El diputado nacional y secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina, Hugo Yasky, se sumó a la convocatoria de la marcha del 1 de febrero contra el funcionamiento del Poder Judicial: “La CTA va a participar, la semana que viene vamos a hacer la convocatoria formalmente, el plan de criminalización del movimiento sindical, como se ve en el video que estuvimos viendo estos días, tuvo una participación de lo que se denomina la pata judicial”.

“La justicia en Argentina lamentablemente es un aparato que funciona desde su cabeza máxima la Corte Suprema y Comodoro Py absolutamente alineada detrás del poder político cuando éste representa los intereses de los poderosos”, sostuvo en declaraciones El Destape radio.

“La situación de prisión que cumple Milagro Sala, que en estos días va a cumplir seis años de prisión junto a siete compañeras, no existiría en Argentina si realmente la justicia fuera independiente”, agregó y adelantó: “Estamos trabajando para que la marcha del 1 de febrero sea el paso inicial, una convocatoria que se amplíe, que tenga una proyección de acciones de movilización y convocatoria de asamblea”.



RB/ff