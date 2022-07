El reto de Estela de Carlotto a Alberto Fernández: "¿Cómo no va a llamar a Cristina?"

En un fin de semana marcado por la renuncia de Martín Guzmán y las negociaciones para llegar a un acuerdo que finalmente derivó en la designación de Silvina Batakis como ministra de Economía, la figura de Estela de Carlotto surgió como una intermediadora "para poner paz" entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. En ese sentido, la propia titular de Abuelas de Plaza de Mayo confirmó el contacto y dio detalles de su charla con el presidente.

"¿Qué está pasando entre el presidente y la vicepresidenta? Yo lo voy a llamar", comenzó diciendo la activista por los derechos humanos. "Lo hice por el cariño que les tengo a ambos y la amistad con Alberto, porque siempre que lo llamo me atiende", detalló en declaraciones a Radio 10.

Estela de Carlotto, presidenta de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo.

"Pensé: yo lo voy a retar, lo tengo que retar y decirle ‘¿qué estás haciendo? ¿Cómo no la llamás?’, relató. En ese sentido, Carlotto recordó que las Abuelas llamaron a los "ladrones de sus nietos sin ninguna simpatía" pero con el objetivo de alcanzar "el bien necesario". "Un presidente tiene que hacer lo que le hace mejor al pueblo y acá estamos ante un riesgo de decaimiento de la democracia", añadió.

"Llamé a Alberto y lo reté como madre. Llamala a Cristina", reveló. Entonces, indicó que el mandatario le explicó que había intentado comunicarse con su compañera de fórmula pero no lo había atendido. "Bueno, pero insistí", contó que le replicó.

Gabriela Cerruti reveló que Pesce propuso a Batakis y dijo que el plan económico "está asegurado"

"¿Cómo te vas a quedar con el ‘ay, no me llamó’? Fue medio así, de madre a hijo, y entonces sí, me dijo que la iba a llamar. Después eso se supo, no se cómo se supo, porque yo no quería que se supiera", manifestó durante la entrevista.

Anteriormente, en diálogo con C5N, Estela de Carlotto había confirmado que habló con el presidente cuando se encontraba en la Quinta de Olivos, donde se reunió con sus funcionarios más cercanos para decidir quien reemplazaría a Guzmán.

El presidente Alberto Fernández y estela de Carlotto.

"Alberto es un querido amigo, escuchó, y las cosas se corrieron un poquito a la comunicación entre los que mandan, los mandatarios de nuestro país que son Alberto y Cristina. Juntos”, subrayó.

Además, aseguró que quiso hablar con Cristina pero no pudo comunicarse. “También para retarla, que por favor piense en la Patria, que piense en el país, en lo que se está perdiendo porque hay una interrupción de la relación entre dos personas que son las más importantes del gobierno”, sentenció.

FP CP