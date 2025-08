Eugenio Semino, referente histórico de los jubilados, criticó con dureza al Gobierno Nacional por el reciente veto presidencial al aumento jubilatorio aprobado en el Congreso a mediados del mes de julio.

“Entramos en otro período: ahora viene la pelea por si se logra o no rechazar el veto con los dos tercios, pero mientras tanto el jubilado se sigue muriendo de hambre. Y este es el tema que no se toma en su real dimensión”, advirtió.

Semino sostuvo que “el Ejecutivo está decidido a no pagarlo” y recordó que si el Congreso logra revertir el veto, el Gobierno ya adelantó que judicializará la medida.

“Pero judicializar no resuelve el drama de fondo. Los jubilados no dan más con 300.000 pesos. Lo que se necesita es una emergencia alimentaria, sanitaria y habitacional. Esto no da para más”, expresó Semino en diálogo con Radio Rivadavia.

Consultado sobre la posibilidad de que el veto presidencial no resista un rechazo en el Congreso, Semino respondió: “Puede pasar. El Gobierno tiene cortocircuitos con muchos gobernadores, y es un año electoral. Si no consigue los votos para sostener el veto, la ley vuelve a tener vigencia. Pero mientras tanto, insisto, los jubilados siguen esperando en la desesperación”.

Semino también se refirió a la situación del PAMI y denunció el escándalo de los pañales de mala calidad. Apuntó específicamente al interventor actual, Esteban Leguizamo.

“Nadie le conoce la cara ni la voz, está escondido debajo del escritorio. El gobierno de Milei hizo una auditoría que detectó que la UGL 6, que conducía Leguizamo durante la gestión anterior, era la más sospechada de corrupción. ¿Y qué hicieron? Le entregaron todo el PAMI y rajaron al auditor que hizo el informe. Es inexplicable”, denunció.

Para Semino, el panorama es desolador: “Los políticos ya están entrando en la fase electoral y se olvidan de para qué están. Mientras tanto, los jubilados -y también las personas con discapacidad- no pueden subsistir. Esto es claro como el agua, pero nadie quiere mirarlo de frente”.

"En general todos los que hacemos asistencia directa atendemos más de 200 casos por día, todos tenemos una apreciación similar, y no solo con la actual administración", respondió Semino este domingo a PERFIL.

Por último, el defensor de la Tercera Edad denunció que el PAMI, una institución clave para millones de adultos mayores, “hoy está abandonada, sin conducción y en el peor momento de su historia”.

