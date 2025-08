Fuerte rechazo de la oposición al veto de Javier Milei a las leyes de emergencia en discapacidad y aumento a los jubilados

Este sábado 2 de agosto se conoció la noticia que el presidente Javier Milei firmó los vetos a las leyes aprobadas por el Congreso para declarar la emergencia en discapacidad e incrementar las jubilaciones. Rápidamente, diferentes referentes de la oposición usaron sus redes sociales para repudiar la medida.

Uno de los primeros en salir a cuestionar lo ocurrido fue el dirigente social Juan Grabois, que escribió en su cuenta oficial de X: “Este arrastrado en la misma semana asignó fondos a los poderosos y quitó fondos a vulnerables... todo ante uno de los accionistas del régimen: la Sociedad Rural. A esta altura el que no ve la naturaleza servil de este gobierno con la nueva y vieja oligarquía solo es porque no quiere ¡Son nuestros abuelos sin remedios, son nuestros hermanos con discapacidad! Oficializar la desigualdad es inhumano. Que no nos sea indiferente”.

Posteo de Juan Grabois contra el veto de Javier Milei

Juliana di Tullio, senadora nacional por la provincia de Buenos Aires y parte del círculo íntimo de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, fue más concisa y se limitó a escribir: “Insistiremos”.

Natalia de la Sota, miembro del bloque Córdoba Federal, prefirió explayarse sobre el tema: “Hoy Milei decidió vetar leyes que garantizaban derechos básicos para jubilados y personas con discapacidad. Durante el debate por la emergencia en discapacidad, reafirmé mi compromiso en el Congreso: defender a los más vulnerables y exigir un Estado humano, que abrace y acompañe a quienes más lo necesitan. Mi compromiso no cambia, aunque el presidente insista en ajustar donde más duele”.

Y luego agregó: "Una vez más, Milei anula leyes del Congreso. En este caso, vetó los aumentos a jubilados, la ayuda a personas con discapacidad y la moratoria previsional. Propongo que todos, en el Congreso, rechacemos de inmediato la decisión del Presidente y demos vigencia a esas leyes".

Caption

El diputado camporista Eduardo Toniolli también fue contundente a la hora de expresar su desagrado por lo ocurrido, y escribió dos mensajes, uno cuestionando al presidente y otro chicaneando a los gobernadores.

Primero escribió: “En las próximas semanas sabremos si el ‘grito federal’ de los gobernadores dialoguistas es un llamado a la acción para defender a los agredidos por Milei, o una puesta en escena para entregarlos una vez más”. Y luego agregó: “Lo dijimos cuando aprobamos el aumento a los jubilados que Milei acaba de vetar, lo reiteramos hoy: NO PUEDE HABER PAZ SOCIAL SIN JUSTICIA SOCIAL. Sigamos acompañando -en el recinto y en las calles- la lucha de nuestros queridos viejos”.

Gisela Marziotta, por su parte, llamó al Presidente “Señor Motosierra” e ironizó afirmando que “no hay nada más revolucionario que ajustar a los que menos tienen”. El diputado Nicolás del Caño, por su parte, cuestionó al Presidente haciendo referencia a las retenciones y a los “grandes dueños de la Tierra”

Su texto completo expresa: “Te falta calle y te sobra Sociedad Rural. Tus vetos solo despiertan bronca. En Lomas de Zamora las docentes de escuelas especiales y familias me cuentan que ya se están organizando para defender la emergencia en discapacidad. Las y los jubilados vuelven a marchar este miércoles. Tampoco te creen que 'no hay plata', porque para beneficiar a los grandes dueños de la tierra sí hay y les bajaste las retenciones. Ni hablar de los especuladores financieros que se llenan de plata con tu gobierno”.

El legislador socialista Eduardo Paulón llamó a Milei “cruel” y le pidió a sus compañeros diputados que lo ayudan a frenar esta medida en el Congreso.

Graciela Ocaña contra el veto del presidente Javier Milei

Graciela Ocaña, legisladora porteña, escribió en su cuenta de X que vetar leyes para personas con discapacidad y jubilados "no es valentía, es crueldad”. Y luego agregó que el ajuste "no lo paga la casta, lo pagan los que más lo necesitan”.

Myriam Bregman, principal figura del PTS/Frente de Izquierda, escribió: “El veto es un mecanismo monárquico y Milei lo usa para continuar con el plan del FMI. Es un pequeño virrey, pero eso no quita la gravedad de sus acciones. Hay que derrotar el plan del FMI, Milei y sus vetos infames”.

Myriam Bregman

En Mendoza, el Partido de los Jubilados también cuestionó al Presidente

El espacio político dio a conocer un comunicado donde expresan su "más profunda indignación y dolor ante el veto presidencial a dos leyes fundamentales: el aumento de las jubilaciones y la emergencia en discapacidad. Mientras el Congreso había dado un paso histórico hacia una mayor justicia social, el Ejecutivo optó por ignorar el sufrimiento real de millones de personas mayores, personas con discapacidad y sus familias. Se dio la espalda a quienes más necesitan del acompañamiento del Estado, con un frío tecnicismo llamado 'déficit cero', pero con un costo humano incalculable".

Y luego agregan: "La ley vetada sobre discapacidad buscaba restablecer servicios esenciales que ya habían sido desfinanciados. La nueva fórmula jubilatoria intentaba apenas devolver algo de dignidad frente a una inflación que devora los haberes. Los jubilados, los trabajadores con discapacidad, los pequeños emprendedores, no somos una carga: somos parte del tejido productivo y social de esta Argentina que tanto duele".

Para cerrar expresaron: "La dignidad no se veta. Se defiende. Porque una Nación que no cuida a sus mayores y a sus más frágiles, está condenada al fracaso moral".

