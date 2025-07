Todos los indicios daban cuenta que iba a ser una sesión tranquila la de esta tarde en la Unicameral, pero el "factor Francos" cambió la ecuación y encendió la crítica oficialista y de radicales alfonsinistas anti-Milei que podría llegar al recinto. Por su parte, la oposición (UCR) quiere el debate para descargar munición pesada acerca del anuncio más reciente del gobernador Martín Llaryora.

El malhumor del PJ escaló fuerte ante las expresiones del jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, quien cuestionó la decisión del mandatario cordobés de dar un aumento a los jubilados provinciales que cobran la mínima. "Es una afrenta al Gobierno Nacional", lanzó el funcionario libertario.

"El gobernador dice con orgullo que tiene las jubilaciones más altas del país, pero ¿a qué costo? A costa de fondos que la Nación le transfiere a Córdoba por un acuerdo judicial. Es una situación que genera distorsión y un profundo malestar", señaló el ministro coordinador del Gabinete de Ministro de Javier Milei durante una charla con periodistas, en la que abordó los reclamos económicos de las provincias.

Francos cuestionó el aumento de jubilaciones en Córdoba: “Es una afrenta al Gobierno Nacional”



La réplica no tardó en llegar. El jefe de la bancada oficialista en la Unicameral, Miguel Siciliano, salió al cruce de los dichos del funcionario libertario. “Escuché al ministro Francos criticar la suba dispuesta por nuestro gobierno a los jubilados provinciales y en su justificación hay claramente errores en el planteo, que son por desconocimiento o con malicia", contragolpeó.

Facundo Torres, presidente provisional de la Legislatura y tercera autoridad provincial expreso que: "El problema no es Córdoba. El problema es un Estado nacional que con sus aliados ajusta a los jubilados y no quiere que nadie le marque la diferencia. Criticar a quienes hacen las cosas bien no va a solucionar el problema. No es que el Estado Nacional se queda atrás: es que Córdoba siempre va para adelante, y a sus jubilados los defiende con hechos".

En su embate al poder libertario, la espada llaryorista afirmó: “El aumento a los jubilados cordobeses lo hace el gobierno provincial, con dinero de los cordobeses, por lo que es una mentira absoluta decir que lo hace con dinero del gobierno nacional". Y remarcó, por otro lado, que “argumentar que la suba a las jubilaciones se hace con la suba de ingresos brutos, es otra mentira absoluta”.

Al hacer foco en las diferencias de modelos aplicados en Córdoba y Nación, e insistir en el reclamo de los fondos que dejó de enviar el gobierno de Milei, el legislador peronista le respondió a Francos: "Nosotros en Córdoba hace más de 20 años que tenemos superávit fiscal y además tenemos claro que de nada sirve el superávit, sin superávit social".

Rechazo a las declaraciones de Francos

En medio de la tensión en aumento puesta en evidencia en la crítica del peronismo cordobés se sumó el repudio de los alfonsinistas de la bancada Construyendo Córdoba. Dante Rossi y Sebastián Peralta presentaron un proyecto por el cual se pide que la Unicameral rechace las declaraciones de Francos.

Las declaraciones del Jefe de Gabinete de la Nación “vuelve a demostrar la insensibilidad y la crueldad con que se maneja el gobierno de Javier Milei, intentando que los jubilados cordobeses padezcan también la motosierra sobre sus ingresos, desconociendo los más elementales principios del federalismo", manifestaron.

En esa línea, los radicales anti-Milei cargaron duro contra Francos. "La plata que reclama nuestra Provincia no es de la Nación, sino que es una deuda que ésta tiene con los cordobeses por incumplimientos legales de hace muchos años", subrayaron y añadieron: "La Nación es deudora millonaria con Córdoba por no enviar los fondos que corresponden a la Caja de Jubilaciones". "Que la Nación establezca sus prioridades y que no se meta con los jubilados cordobeses, a quienes vamos a defender", completaron.

De este modo el “factor Francos” cambió la ecuación y encendió la crítica oficialista y de radicales alfonsinistas que podría llegar al recinto. "Capaz que sí", dijo un oficialista de peso ante la consulta de Perfil Córdoba por sí el aumento de LLaryora a jubilados podría colarse en la sesión de esta tarde. Fue antes de la reunión de Labor Parlamentaria, donde los jefes de bloques acuerdan la hoja de ruta del plenario.

Oposición deloredista

La bancada radical referenciada en Rodrigo de Loredo fogonea el debate de las jubilaciones en el hemiciclo legislativo. Si el PJ lo habilita, los halcones radicales desplegarán munición pesada acerca del anuncio más reciente del gobernador LLaryora.

"¿Aumento para los jubilados? El gobierno lo vende como un logro histórico, pero apenas alcanza al 0,5% de los pasivos (unos 5 mil beneficiarios). Qué todavía seguirán por debajo de la línea de pobreza", cuestionó Matías Gvozdenovich, jefe del bloque UCR, al trazar la línea argumentativa de por dónde viene la artillería de los cuestionamientos radicales.

"No se derogó la Ley 10.694, ni se eliminó el diferimiento, ni el impuesto a la viudez. Todo eso sigue igual", subrayó el boina blanca, y sentenció: "Esto es más marketing que soluciones". "Mientras los medios en Buenos Aires aplauden, los jubilados cordobeses siguen esperando justicia. Acá no hay mejora real, hay maquillaje electoral", completó el opositor.

La espada deloredista endureció la crítica pese a que hace unos días lo felicitó a LLaryora por la decisión de aumentar a los jubilados provinciales, aunque aclaró: "Falta, pero es un buen paso". Además, en su movida, el radical le pidió al gobernador que acompañe los proyectos del bloque de la UCR "para bajar los impuestos a la actividad agrícola y ganadera de nuestra provincia, ya que era él quien pedía la baja de retenciones a nivel nacional".

"El presidente Javier Milei ya cumplió, ahora es turno de usted, gobernador", demandó Gvozdenovich ante el reclamo por la presión impositiva en el campo. En ese sentido, la bancada radical fogoneó -sin éxito- una sesión especial en la jornada de ayer para tratar cinco proyectos del radicalismo. "Ya se bajaron las retenciones nacionales, ahora le toca al gobierno de Córdoba", demandó De Loredo. En su desafío a LLaryora, el opositor adelantó el lunes pasado que la UCR demandaría una sesión especial. La oposición boina blanca insiste en reducir Ingresos Brutos a los servicios agropecuarios y el Inmobiliario Rural.