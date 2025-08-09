ExJxC, sin acuerdo: López Murphy, Ocaña y la UCR van con listas separadas

Los integrantes de la alianza Juntos por el Cambio en la Capital Federal, que en 2021 fueron todos juntos y hasta tuvieron una interna que los potenció, terminaron cada uno por su lado. Porque los principales actores de ese acuerdo van a enfrentarse en la Ciudad, a diferencia de lo que ocurrió cuatro años atrás. Con un dato adicional: este año se eligen, además de diputados, tres senadores nacionales.

Por un lado, ya era sabido, el PRO cerró con La Libertad Avanza, y meterá dos diputados nacionales mientras que el resto de la boleta se teñirá de violeta. Patricia Bullrich se prepara para encabezar la boleta para la Cámara Alta y el exsecretario General de la Presidencia, Fernando de Andreis, hombre de Mauricio Macri, para estar en la de diputado nacional.

En el caso de la UCR irá con el GEN de Margarita Stolbizer. La idea que barajan en estas horas los armadores radicales Daniel “el Tano” Angelici y Emiliano Yacobitti es que Martín Lousteau encabece la boleta de diputados nacionales y que el neurocientífico, Facundo Manes, encabece la boleta a senadores nacionales (dejaría así la Provincia de Buenos Aires).

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Manes hace muchos años que vive en la Ciudad, a diez cuadras del Obelisco, aunque nació en Salto. Sería su debut en la arena electoral porteña. En esa boleta se perfila el presidente del GEN, Sergio Abrevaya, para el tercer lugar a diputado.

Por su lado, Elisa Carrió y Graciela Ocaña se reconciliaron, tras años de distancia. Así la “Hormiguita” encabezará la boleta a senadores nacionales mientras que la de diputados tendrá al “lilito” Hernán Reyes (quien pasó su estadía como legislador porteño hablando de temas nacionales) secundado por Sol Méndez, actual diputada de la Ciudad de Confianza Pública, el partido de Ocaña y del exdiputado Diego García Vilas. A ellos se les suma un apoyo clave: el de Horacio Rodríguez Larreta, quien no será candidato y aguarda para asumir en diciembre su banca de legislador.

Finalmente el “Bulldog” Ricardo López Murphy, actual diputado nacional que entró en 2021 con JxC (incluso yendo a una interna con María Eugenia Vidal) con Republicanos Unidos, armó un frente electoral con aliados de centroderecha para competir por una banca en el Congreso.

La idea de López Murphy es intentar recuperar votos “perdidos” del PRO, es decir, electores que están en contra de que el partido de los Macri haya ido con los libertarios.