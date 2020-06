La expropiación de Vicentín reabrió la grieta opositora entre Cambiemos y Unidad Federal

La expropiación de Vicentin anticipa un debate intenso en el Congreso. Si bien el oficialismo confía en los números para el tratamiento en el Senado, en la Cámara de Diputados necesitan conquistar unos 12 legisladores para aprobar el proyecto. Todas las miradas apuntan al interbloque de Unidad Federal para el Desarrollo y a los lavagnistas, claves para destrabar la votación. Es por eso que desde Juntos por el Cambio intensificaron sus críticas a esos espacios pero la respuesta no tardó en llegar.

"Defienden una empresa que abandonó a más 7 mil trabajadores", dijo el legislador José Luis Ramón al justificar la estatización. "No sé hasta dónde el peronismo que se dice razonable y racional esté dispuesto a poner la firma en esto, eso va a ser decisivo. Ni ellos ni nosotros tenemos la mayoría, los que deciden son esos bloques de en medio. El de Ramón y los tres panqueques, el de Camaño, el de Schiaretti, el Peronismo Federal. Sin el apoyo de algunos de esos va a ser imposible. Quisiera confiar en que no van a tener el apoyo, pero siempre que he confiado en el peronismo me han desilusionado", expresó días atrás el diputado Fernando Iglesias en diálogo con PERFIL al conocer la noticia de la expropiación.

Iglesias se refiere a la batalla que tendrá el oficialismo en Diputados para poder aprobar la estatización de Vicentin. Desde el Frente de Todos analizan que a la iniciativa se pueden sumar los legisladores de izquierda, el bloque de José Luis Ramón, el de Graciela Camaño y el de Emilio Monzó, al que el oficialismo espera que los apoye luego de la revelación que fue una de las víctimas del supuesto espionaje ilegal. También hay diputados provinciales y socialistas que no están dentro de ningún bloque y deberán convencer.

"Era esperable el rescate que está haciendo Alberto Fernández a Vicentin y vamos a discutir la situación cuando llegue al Congreso. Vicentin está en concurso, no puede sostenerse, y la inmensa mayoría de la deuda la tiene con el Banco Nación, no es menor", expresó Ramón en su cuenta de Twitter, en una muestra de apoyo a la decisión del Gobierno.

Ante las críticas de Juntos por el Cambio, el excandidato a gobernador por Mendoza expresó: "Han aparecido férreos defensores de una empresa como Vicentin, que venía con algunos disgustos bastante fuertes, como haber tenido el favor por parte de algunas entidades financieras que son del Estado nacional".

"La defensa de Vicentin no es el tema. Quien está gobernando está marcando el camino hacia donde quiere ir, y hay otro grupo que ha resuelto defender intereses económicos de una empresa que tiene abandonados a más de 7.000 trabajadores y a no menos de 2.600 productores con cheques que no han podido cobrar", concluyó.

