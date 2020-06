Jorge Asís: la intervención de Vicentin "se hizo muy mal, fue una pifiada muy fuerte"

El escritor Jorge Asís analizó este miércoles el anuncio de intervención estatal hecho por Alberto Fernández sobre la cerealera "Vicentin", calificándolo de "una pifiada muy fuerte". "Cuando tenés que tomar estas decisiones hay una regla: información, decisión y sorpresa. Acá lo que faltó fue información, porque tenés que saber cuáles son las consecuencias", analizó.

"Algunos mal pensados dicen que había una intensión de obturar una precipitada negociación que encabezaba el economista Emanuel Álvarez Agis con inversores y acá viene la cuestión de que el Presidente se precipita en aclarar que la idea fue de él y no la Doctora [Cristina Kirchner]. En ese caso, me preocuparía porque fue una pifiada muy fuerte", dijo al ser entrevistado en el programa "Animales Sueltos".

"Mañana vamos a tener una intervención amable y una buena reunión", analizó Asís en la entrevista (ver video) . "Todo se hizo muy mal, no trascendió mucho pero quién le lleva la idea de la intervención a la Dra. es Ricardo Echegaray. Esto estaba armándose de una forma hasta consensual, con intervención de distintos sectores. Pero abruptamente se decide salir el lunes por una necesidad explicable de cambiar el eje temático".

El gobierno nacional no esperaba "la reacción y la dirigencia sigue los pasos de la gente, acá fue el pueblo de Avellaneda y Reconquista el que se levantó y me parece que calibraron mal", dijo Asís. Recordó además que la vicepresidenta "ha hecho unas cruzadas memorables que fueron todas causas perdidas y esto tampoco podía salir bien, tenían que resolver y tal vez algunas irregularidades que ocurrieron con esta empresa mañana se van licuar porque va a haber una intervención amable".

"No creo que sea un retroceso, van a ver cómo acomodan el desbarajuste que armaron", anticipó Asís. Refiriéndose a las acusaciones de querer expropiar empresas al estilo chavista, Asís opinó: "Cuando hablas de Argentina como Venezuela es no entender nada, porque en realidad se habla de la coincidencia en un momento histórico irrepetible de 3 líderes: Chávez, Lula y Kirchner. Si verdaderamente creen que esto es la revolución expropiadora no entendieron nada. Puede haber alguna puja de poder, pero la obsesión que tienen los sectores de clase de media por el supuesto avance de la Doctora no es así".

Asís relacionó la intervención con la cuarentena por el coronavirus: "Si ya pifiaron en su cálculo al anunciar de una manera tan improvisada (la intervención a Vicentín), volver atrás con la cuarentena con la gente harta, dura lo que la sociedad está dispuesta a tolerar." "Se viene una Argentina muy difícil y pensaban que la pandemia la tenían resuelta. En muchos lados no llega la comida y puede haber algunas organizaciones que, con las protestas, pueden elegantemente extorsionar", agregó.

"El Gobierno está detrás de los acontecimientos, debe ser muy difícil convivir y hacer política cuando todos los principales columnistas miran la relación con tu vice y cuestionan tu legitimidad", reflexionó Asís. "Tenían que salir de la pandemia, esa es la única razón por la cual tiraron esto tan pronto y mal. Sabían que había intentos, pero con más consenso. Pero si decidís hacer esto es porque te falta un dato fundamental y no medís la reacción del pueblo al que le pedís el voto".

DS