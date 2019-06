La Plata: extrema tensión con manteros a metros de la Gobernación

La ciudad de La Plata vive horas de extrema tensión. Es que la Plaza San Martín amaneció llena de policías que rodearon a los manteros instalados a metros de la Gobernación bonaerense. Los feriantes aseguran que van a "resistir". "Vamos a estar con mantas vacías, carteles y banderas defendiendo nuestra única opción para el pan de cada día", contó uno de los manteros a Infoplatense.



Según el Municipio, la intención de las autoridades es que los manteros pasen al predio ferial que abrirá este sábado en 80 y 134. La intendencia permitirá que todos los vendedores que se inscriban en el registro puedan participar. La Comuna informó que seguirá abierta la inscripción para todos los vendedores ambulantes para incorporar a todos los que hayan quedado afuera.

Manteros: "Tienen la osadía de decir que tenemos que hacer un curso"



En la última sesión del Concejo Deliberante, el bloque de Unidad Ciudadana presentó un proyecto que busca admitir las Ferias Americanas tanto en Plaza San Martín como en Parque Saavedra, lo que trajo una gran discusión con los ediles del oficialismo. Por su parte, desde la FELP pidieron que no se regularicen actividades por fuera de la norma, y solicitaron “a los responsables institucionales aguzar los sentidos para diseñar políticas de contención social, que debieran ser siempre de carácter temporal”.

En diálogo con la prensa, uno de los manteros expresó que: "A diferencia de la Federación empresaria platense y de la comisión directiva del centro comercial de calles 8, 9 y adyacencias que se manifestaron en contra del petitorio al Concejo Deliberante de que el municipio de Julio Garro no desaloje nuestra feria americana de plaza San Martín, mintiendo que no cumplimos con los marcos regulatorios nacionales, provinciales y municipales, les respondemos que sí, que pedimos el cumplimiento de la normativa municipal de feria franca, que no somos una competencia desleal con ningún comercio, que no estamos revendiendo sino reciclando, reutilizando nuestras prendas ya usadas que pasaron por IVA y que producto de esta crisis jubilados, jubiladas, personas con discapacidad y en situación de desempleo y despido subsistimos a las necesidades humanas básicas, no enriquecemos patrimonio”.

RI/MC