Familiares del ARA San Juan a Aguad: "Si faltó entrenamiento es culpa del Gobierno"

por Mariana Sarramea

Una vez más, los dichos del ministro de Defensa Oscar Aguad generaron el repudio unánime de los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, que nuevamente exigieron su renuncia. Fue luego de que Aguad afirmara que la principal causa del hundimiento fue "la falta de entrenamiento" de sus tripulantes durante el acto por el Día de la Armada.

"A nosotros nos causó mucho dolor, los tripulantes no se pueden defender", expresó a PERFIL Jorge Villarreal, padre de Fernando teniente de navío y jefe de operaciones del submarino, quien criticó además el lugar donde se realizaron las declaraciones. "No es un momento oportuno para decir semejante cosa, lo hizo en un acto cálido como el Día de la Armada y en nuestra casa, como lo es Puerto Belgrano. Es una gran falta de respeto, decir algo tan falaz en este momento".

Para Itatí Leguizamón, esposa del submarinista Germán Suárez, los dichos del ministro son "un ataque directo hacia las familias". "Me indigna, me enoja, me hace mal", relató a este medio. "No entiendo por qué dijo eso, no hacía falta decirlo", manifestó angustiada y razonó: "En el caso de que fuera así, la institución sería responsable de mandarlos al mar sin capacitación".

Para Oscar Aguad, el hundimiento del ARA San Juan fue por "falta de adiestramiento"

En el mismo sentido se expresó Villarreal: "Le está diciendo en la cara a los integrantes de la Armada que no tienen adiestramiento, y si eso es así es culpa del Gobierno". El padre del submarinista también criticó que los familiares no haya sido informados de los resultados del informe en el que Aguad se basó para justificar sus dichos. "No creo que sea cierto lo que dijo, pero en todo caso no es la forma, enterarnos así, en un discurso, en el Día de la Armada, estamos muy angustiados", explicó.

Qué dice el informe

Esta mañana el ministro afirmó que la conclusión de los expertos que realizaron las pericias habla de "falta de entrenamiento, de la falta de renovación de capacidades, entre otras, como las causas más probables del hundimiento del ARA San Juan". Y agregó: "Diría que el hundimiento tiene menos que ver con el deterioro del submarino que con esta serie causal de acontecimientos y la falta de transmisión intergeneracional de la experiencia acumulada".

El informe al que se refiere Aguad fue realizado por la comisión investigadora ad honorem integrada por los contraalmirantes Adolfo Trama y Alejandro Kenny y el capitán de navío Jorge Bergallo, quien además es el padre de Jorge Ignacio Bergallo, uno de los 44 tripulantes del ARA San Juan.

La Armada confirma que el ARA San Juan sufrió una implosión y se hundió más de 900 metros

Al ser consultado por PERFIL, Bergallo reveló que el informe entregado al ministro Aguad contiene cuatro hipótesis. "Todas contemplan cadenas de causalidades en un contexto absolutamente desfavorable. Ninguna contempla negligencia o impericia o asigna la responsabilidad del hundimiento a ninguna persona de abordo", relató.

Sin embargo, no negó los dichos de Aguad y reconoció que "pasaron muchos años sin que se navegue". De todas formas, consideró que "eso no es responsabilidad de los marinos, sino de quienes no permitieron que se navegue".

"Quien navega o vuela poco tiene un nivel de adiestramiento que no es el óptimo pero nadie zarpa y menos en un submarino igual que en un avión si no tiene el adiestramiento necesario para enfrentar dificultades. Cuando esas dificultades se suman y potencian se torna muy difícil su control", concluyó.

MS EA