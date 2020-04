Felipe Solá, poco diplomático: insultó a una senadora y se justificó por Twitter

El canciller Felipe Solá brindaba este miércoles 29 de abril un informe ante el Senado sobre los argentinos varados en el exterior. En un momento, una senadora de la oposición lo cuestionó por no permitirle el retorno de médicos que se encuentran en el extranjero y el funcionario reaccionó con un murmullo insultante. Más tarde, pidió disculpas por las redes sociales.

"¿Escucho mal o el canciller me insulta cuando le digo que debemos traer a los médicos argentinos varados en el exterior?", expresó la senadora tucumana de Juntos por el Cambio, Silvia Elías de Pérez, y compartió el video en el que el canciller la insulta en el final de su informe presentado de manera virtual ante la Comisión de Relaciones Exteriores.

Cuando lo cuestionaron, el funcionario expresó: "Cuando los malvinenses estarían mucho más seguros atendidos por los médicos argentinos que los médicos ingleses. Lo dice el Penguin News". Ahí fue cuando la senadora agregó: "Tráigalos de vuelta entonces, canciller, tráigalos de vuelta". En ese momento, se escucha por lo bajo que el canciiler le dice "pelotuda" a Elías de Pérez.



"Una falta de respeto inadmisible de quién debe representarnos en el mundo. El canciller Felipe Solá le dice "pelotuda" a una senadora de la oposición. Me solidarizo con vos SilviaEdePerez", expresó su apoyo el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, vía Twitter.

Una falta de respeto inadmisible de quién debe representarnos en el mundo. El canciller Felipe Solá le dice "pelotuda" a una senadora de la oposición.

Me solidarizo con vos @SilviaEdePerez. https://t.co/1lUD1dHCIN — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) April 30, 2020



Por la misma vía, Felipe Solá pidió perdón, aunque reiteró que la senadora "tergiversó" sus palabras: Le pido disculpas a SilviaEdePerez. Tergiversó mis palabras sobre la repatriación de médicos hoy en la teleconferencia con la comisión de RR EE del SenadoArgentina".

Inmediatamente llegó la respuesta de la tucumana: "No tergiversé sus palabras. Y, si hubiese interpretado mal lo que me había respondido, eso no justifica que me trate de "pelotuda", canciller. Podemos coincidir o disentir, siempre en un marco de respeto". El canciller no siguió con la discusión y prefirió abstenerse a continuar con la pelea.

No tergiversé sus palabras. Y, si hubiese interpretado mal lo que me había respondido, eso no justifica que me trate de "pelotuda", canciller. Podemos coincidir o disentir, siempre en un marco de respeto. — Silvia Elías de Pérez (@SilviaEdePerez) April 30, 2020



Solá brindó detalles de cómo está la situación de los argentinos varados en el extranjero que aumentó de 20 mil a 24.500 y que el ritmo de la repatriación "depende en buena medida" de los vuelos disponibles y la decisión de las aerolíneas extranjeras.

Ante la Comisión de Relaciones Exteriores, Solá explicó que hay casos de "gente que se había ido a vivir a otro país" y que cambió su decisión a partir de la pandemia de coronavirus. Según indicó, esa es la razón principal por la cual en las últimas semanas se abultó la lista de personas que solicitan ser repatriadas.

El 9 de abril pasado, Solá había informado en una videconferencia con Diputados que los varados en el exterior eran 10.000, en tanto que el 23 de abril, al actualizar esas cifras, indicó que la cantidad se había expandido a 20.000. "Llegó a ser de 20 mil y en este momento es, por aumentos, de 24.501", puntualizó este miércoles al exponer virtualmente ante senadores.

Felipe Solá, en el Senado: "Nosotros no rompemos el Mercosur"

Al desagregar esa cifra, el ministro detalló que en Europa quedan cerca 6.600 varados, en Estados Unidos y Canadá 4.646, en América Central (incluyendo México) unas 4.200 personas, y en el resto del mundo unas 2800.

A su vez, puntualizó que de los 24.501, las personas que Cancillería identificó como vulnerables o de mayor riesgo producto de la edad avanzada o por presencia de patologías médicas preexistentes son unas 4.600, "aproximadamente el 20%".

"Dependemos en buena medida de que mucha líneas aéreas modifiquen su decisión.. sino vamos a seguir avanzando a este ritmo de 400 o 500 por día, que es un ritmo bajo", señaló el canciller al responder preguntas de los senadores que integran la comisión.

ED / DS