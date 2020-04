Argentinos varados en el exterior: un largo camino a casa

por Mónica Martin

Los días siguen pasando y muchos argentinos que viajaron al exterior por trabajo o de vacaciones todavía siguen varados. El dinero para comprar pasajes y subsistir se les agota, pero no pierden las esperanzas, a pesar de que se sienten abandonados.

Julia Martín Sirito tiene 21 años y era empleada en el restaurante chiquito de un centro de esquí en L’Aldosa, Parroquia de Canillo, Andorra, cuando el covid-19 sopló fuerte y le pasó por encima. Desde su exilio sanitario forzoso, esta marplatense que desde el 13 de marzo se quedó sin trabajo –igual que todos, en el Principado- cuenta a PERFIL que el gobierno de Andorra creó el organismo Rueda de Prensa Andorrana para contabilizar mejor la cantidad de argentinos varados en el país europeo. Son 2.200, sin contar los que fueron de vacaciones y corren pareja suerte. Todos varados en los Pirineos. “Desde entonces, estamos en contacto con los consulados en España -en Andorra no existe ninguna legación argentina- y nos hemos comunicado con cuanto político pueda usted imaginarse”.

La lista de personas a quienes les han pedido ayuda es interminable; saltan a la vista algunos nombres: el intendente Guillermo Montenegro, el titular del EMTUR, el Defensor del Pueblo, la concejal Cristina Coria, los diputados provinciales Maximiliano Abad y Vanesa Zuccari; el gobernador Axel Kicillof –y autoridades de otras provincias-. A nivel nacional, los diputados Karina Banfi, Luis Petri, el Ministro de Transporte Mario Meoni, el canciller Felipe Solá, el presidente Alberto Fernández y también el Ministerio de Salud de la Nación. Precisamente tiene fecha de ayer la carta que escribieron a Ginés González García. Pero todavía no llegó una solución. Para Julia y para otros compatriotas, las únicas balsas son su presencia en los medios y el aliento en las redes.

Así se siente también José Vargas, que el martes pasado envió desde Khatmandú una carta formal al Honorable Congreso de la Nación explicando lo que todos saben: que los decretos de necesidad y urgencia N° 274/20, 313/20, 331/20 y 365/20 dictados por el Poder Ejecutivo Nacional no permitieron el regreso de 25 argentinos varados en Nepal. “Esta situación, que se extiende indefinidamente en el tiempo, nos impacta de múltiples formas. Nos obliga a transitar una crisis sanitaria global fuera de nuestro país, lejos de nuestras familias; nos fuerza a realizar altísimos gastos no planificados para poder subsistir; en muchos casos, nos enfrenta al peligro de perder nuestros trabajos y fuentes de ingreso; nos expone a riesgos acrecentados de salud al obligarnos a permanecer en un país cuyo sistema de salubridad pública es pobre o inexistente y para los cuales somos extranjeros sin prioridad. A todo esto se suma que nos fuerzan a ocupar una posición de absoluta vulnerabilidad ante un eventual estallido social ya que este país tiene altos índices de marginalidad. Las ayudas económicas que en algunos casos pueden ofrecer el consulado son insuficientes o directamente nos han sido negadas. Nada podrá compensar el malestar, el endeudamiento, el desempleo, ni los costos emocionales, físicos y materiales . Como si lo anterior fuera poco, al día de la fecha el PEN no nos ha notificado una fecha cierta de retorno a nuestro país. No sabemos cuándo volveremos a casa”.

Ana Clara Eliosoff Ferrero también alza la voz, en nombre de más de 500 argentinos varados en Australia, y nos envió algunos de los videos que acompañan esta nota.Desde Ciudad del Cabo, varias decenas de personas solicitaron al Congreso de la Nación que “en uso de las facultades que les otorga el art. 71 de la Constitución Nacional, se cite en las próximas 48 horas al Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Ing. Agrónomo Felipe Solá, a fin de que informe y explique ante cada una de las Cámaras la fecha cierta de retorno a la República Argentina de los varados en Sudáfrica (cronograma de vuelos) y las acciones que se han realizado con las autoridades de Sudáfrica y la correspondiente embajada argentina, a fin de garantizar la seguridad e integridad física y psíquica de los firmantes”.

Los varados cubanos formulan una pregunta retórica al Ministro de Salud de la Nación: “Nosotros somos 400 varados sanos. Hasta cuándo deberemos esperar el regreso? No tenemos precisiones de ningún tipo, sólo 3 vuelos humanitarios han partido para Argentina”.



Bajo el slogan “Queremos volver a casa”, el twittero Pato Molina comenta: “La situación en Tailandia es mucho más favorable que en Argentina. Menor cantidad de casos, mayor cantidad de recuerdos, más testeos, menos muertes... Qué riesgo representamos?”

Y las voces siguen sonando desde Venezuela, Perú, India, Cuba, España, Estados Unidos….

No todo está perdido. Escuchar a los expatriados en México enciende una luz en el camino de regreso a casa: “El 21 de abril salió un vuelo humanitario de Copa Airlines con 169 argentinos. El 22 de abril salió otro de Aerolíneas Argentinas y el sábado 25 habrá otro más de LATAM Airlines. Todos desde Cancún. Una buena parte de los argentinos varados en México, son los que tenían pasaje con @Aeromexico. La empresa alega quiebra y no da ninguna solución. Sin embargo, en su página web sigue vendiendo pasajes. Vemos con esperanza, después de más de un mes de incertidumbre y silencio, el posible inicio de una solución”, detallan en la cuenta @MexicoVarados.

Hasta el día de hoy, la aerolínea LATAM confirma que realizó 71 vuelos que lograron repatriar a 13.274 argentinos; provenientes principalmente de Costa Rica (163), Bogotá (700), Punta Cana (310), Cancún (448), Lima (215), La Habana (115), Montego Bay (200), EEUU (New York, Los Angeles y Miami), Europa (Barcelona, Madrid, Londres y Frankfurt), Australia, Nueva Zelanda, Chile y Brasil (10.300). Por otra parte, la compañía desea señalar que “contribuyó con el egreso de más de 5000 extranjeros a sus destinos de origen en 66 vuelos”. Y confirma que sigue en agenda el vuelo que partirá desde Cancún el próximo fin de semana, que señalaron los varados en México.

A su vez, desde Aerolíneas Argentinas, explican: “Los pedidos de repatriados se hacen a los consulados. Nosotros sólo ponemos los vuelos en la medida en que nos los autorizan y el listado se conforma con los pasajeros según el orden de prioridad que establece Cancillería. Actualmente trajimos 17.000 personas en 53 vuelos. Hoy llega Punta Cana y el 27 un Madrid. Hasta ahí lo programado al momento. Seguramente haya más pero se van confirmado de a poco. No pueden ingresar al país más de 400 personas por día a través de Ezeiza, es decir que los vuelos se hacen de forma espaciada y no podemos hacer algo masivo”.

Entonces, si varias aerolíneas que desde hace años operan en el país manifiestan sus buenas intenciones de que vuelvan todos, ¿por qué no sucede? María Florencia Dovichi, Directora Nacional de Transporte Aerocomercial, brinda más precisiones sobre el circuito: “En los consulados extranjeros es donde registran el número de gente varada en cada país y dentro de ellos cuántas personas se encuentran en situación de riesgo o vulnerabilidad. Le dan intervención a la Cancillería y ésta al Ministerio de Salud. Luego el Ministerio de Transporte y ANAC dentro de sus competencias dan su último aval, porque primero chequean que la empresa cumpla con los estándares de seguridad operacional entre otras consideraciones aerocomerciales que deben verificarse”. Y respecto a la cifra de cuántos argentinos podrían llegar a entrar teóricamente por día al país, responde “No podemos ser tan tajantes con la cifra de 400 personas, porque hay todo un protocolo de salud que indica cuántas personas pueden permanecer en cuarentena en un hotel y cuántas pueden tomar luego transportes que las llevarán a sus provincias.

Esta tensión sin límites llevó a algunos expatriados a consultar los tomos del derecho internacional. “Vale la pena recordar que la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 27, con jerarquía constitucional en nuestro país, art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional), determina que las medidas excepcionales de suspensión de garantías sólo serán legítimas si se establecen 'por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación'. En el caso Argentino, el requisito de temporalidad depende del cronograma “de ingreso paulatino” al que alude el artículo 2 del Decreto 331/2020. Sin embargo, ese cronograma nunca ha sido publicado -e inferimos por dichos públicos del Canciller Solá que no ha sido ni siquiera elaborado-”, lanza la misiva nepalense de Vargas.

Es importante que los varados no pierdan contacto con los consulados más próximos a las ciudades en donde estén, para que sus necesidades puedan hacerse realidad.



