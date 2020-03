Las historias menos pensadas de argentinos que siguen varados en el exterior

por Agustín Gallardo

A Francisco Lado y Teresita La spina la vida le cambió para siempre dos veces: primero el 6 de marzo, cuando decidieron casarse y luego, cinco días después cuando ya estando en Estados Unidos, lo que iba a ser una soñada luna de miel, se transformó en el mismísimo infierno. Ninguno de los dos esperaba toparse en ese viaje soñado con las palabras Coronavirus o cuarentena. Ambos se encuentran hoy varados en Los Ángeles y, al igual que muchos argentinos, tienen para contar una historia que sabe de pasajes comprados sin ser utilizados, horas de espera en aeropuertos e incontables llamadas a Cancillería y a las Aerolíneas con mensajes contrapuestos y pases de pelota, sin definiciones y la espera que alguien les de esa respuesta más preciada la pregunta: ¿cuándo van a regresar a la Argentina? Los recursos, el dinero y la paciencia se acaban para ellos.

Según fuentes de Cancillería consultadas por PERFIL, quedan por repatriar aún alrededor de diez mil personas. Por estas horas suena fuerte el caso 150 argentinos varados en La India, quienes en un pedido desesperado y ante el avance de la Pandemia, aseguran que hay hostilidad contra los extranjeros en la calles y que hasta los han echado de los hoteles

El caso de Francisco en Los Ángeles engloba a un grupo de más de veinte argentinos que viajaron en el mismo vuelo y que hoy están repartidos entre Los Ángeles y Miami, a la espera de una respuesta. Todos ellos viajaron antes que se decrete la pandemia. “Ni bien decretó nos acercamos al consulado de Nueva York donde pedimos asistencia pero no tenían información, todo era muy novedoso. Estuvimos cinco días en Nueva York, dos en Connecticut y luego nos fuimos a Los Ángeles donde ni bien llegamos nos pusimos en contacto con el consulado. Tenían nula idea de lo que iba a pasar. Nos hicieron completar formularios y nos pidieron tener paciencia”, relata Francisco.

Y sigue: “El día 19 decidimos comprar un vuelo de Copa Airlines ante toda la incertidumbre a nivel mundial, sobre todo ante la amenaza de cerrar fronteras y blindar espacio aéreo. Razón por la cual compramos un vuelo para el domingo 22 de marzo por Copa, pero dos días antes nos enteramos que Panamá blindaba el espacio aéreo. Nos aceramos al aeropuerto y logramos cambiar el pasaje del 22 al 21. Teníamos que ir a panamá, hacer un escala de ocho horas para luego ir a Argentina”. Cuando Francisco dijo que su destino final era Argentina le dijeron que no podía viajar porque ya estaba cerrado el espacio aéreo. Ahí comenzó su derrotero. “Llamé al cónsul y me dijeron que eso era mentira, que la compañía no nos quería llevar. Se empezaron a tirar las responsabilidades entre la empresa y el Estado argentino. No nos pudieron cambiar el vuelo, a lo sumo nos podían dar un uno a Miami y ahí esperar alguno de los vuelos especiales de Aerolíneas Argentinas para poder volver a casa”, cuenta este joven quien pensó dos veces entre quedarse dormir a un aeropuerto o volver a la casa de su amigo en Los Ángeles, donde hoy espera que le confirmen su regreso.

Tiene una fecha tentativa que es el 27 de marzo. “La última conversación que tuve con el consulado de Los Ángeles es que me prepare para estar 20 días acá. El consulado que da más respuestas es el de Nueva York. Por mi cuenta pude hablar con Mariano Recalde quien a su vez me pidió hablar con otro funcionario, Carlos Figueroa. Le pasé todos mis datos, logré contactarme con el vocero de Felipe Sola. Me dijo que tenga paciencia”, agrega Francisco quien forma parte de un grupo de Whatsapp de casi 30 argentinos que aún siguen Estados Unidos.

Cada uno ha tomado distintas decisiones, paran o están parando en hoteles, casas de amigo o en aeropuertos. Como el caso de Leonardo que viajó junto a su pareja el 2 de marzo a Los Ángeles. Cuando salieron las medidas tomadas por el gobierno respecto a la cuarentena intentó adelantar su regreso que estaba programados para el día 21. “No pudimos porque Copa nos dijo que no tenían disponibilidad en vuelos antes de esa fecha, pero que nos quedemos tranquilos que los vuelos de ellos estaban operativos hacia argentina”, cuenta. “Esperamos la fecha del vuelo consultando todos los días. El 21 al momento de hacer el check in apartaron a todos los argentinos de ese vuelo para avisarnos que no nos podían dejar abordar ya que el vuelo que iba de Panama hacia Argentina no tenía autorización de ingreso a nuestro país”, agrega Leonardo quien corrió la misma suerte que Francisco.

Casi como si se tratara del libro Elige tu propia aventura, a diferencia de Francisco, Leonardo sí se decidió por sacar pasajes a Miami para probar si Copa los podía ubicar en esos vuelos. “Sabíamos que los vuelos de repatriación de Aerolíneas salían desde acá. Al llegar Copa se lavó las manos y además canceló los vuelos que salían desde Miami porque tenían 300 personas varadas en Panamá sin vuelo hacia Argentina y la orden fue que no se junte más gente allí. Nos hicieron esperar 10 horas porque existía la posibilidad de que queden espacios en un vuelo de Latam así que esperamos. La lista era de 90 personas. Entraron 5”, cuenta Leonardo aún desde Miami donde llegó a pasar tres días en el aeropuerto. “Ni el consulado de Los Ángeles ni el de Miami tuvieron respuestas concretas. Los únicos que se están portando de 10 es la gente de Aerolíneas que están acá haciendo un listado de personas y ordenando los vuelos que al momento hay hasta el 27 de Marzo”, agrega.

El aeropuerto de Miami es un hervidero. Allí Aerolíneas está tomando los datos de los argentinos y haciendo reservas que se van confirmando sobre la marcha. “Esos vuelos que están programados se me hace que no van a alcanzar para nada porque vemos que hay muchísima gente”, explica Leonardo.

Aún quedan algunos destinos de cabotaje, pero las provincias empezaron a cerrar los aeropuertos

Ignacio Carretero está en este momento lanzado a una verdadera travesía. Él es de Mendoza y viajó a Estados Unidos para hacer un intercambio estudiantil hace varios meses. Tenía que volver el sábado 21 pero LATAM le canceló el vuelo. “Contacté al consulado muchas veces en busca de asistencia, hasta hablamos por teléfono 20 minutos, su respuesta fue: “No sabemos nada, tenés que moverte por tu cuenta y fijarte si tomás el riesgo de sacar pasajes y te cancelan los vuelos o conseguís algún lugar para quedarte y esperar””, cuenta este joven.

Ignacio volvió a comprar otro pasaje desesperado con AirCanada haciendo escala en Toronto. “Me cancelaron el vuelo de vuelta, después de llamar ocho veces a la compañía, me re programaron un vuelo que era San Diego-Chicago-Toronto-Santiago-Ezeiza. Se me canceló una de las escalas y otra vez me movieron, de momento fue “San Diego-Chicago-SaoPaulo-Ezeiza” con una duración de dos días. Además del viaje en auto que tengo que hacer de Buenos Aires a Mendoza 10 horas”, cuenta este joven quien por este miércoles ya se encuentra en Sao Paulo

Dominique es otra argentina que viajó el 14 de marzo junto a su hermana y su madre con rumbo a Los Ángeles, haciendo escala en Panamá. “Al quinto día empezamos preocuparnos. Cuando nos llegaron los mails de que se cancelaban los vuelos de regreso fuimos al Aeropuerto de Los Ángeles. Las fronteras ya estaban cerradas. Nos dijeron que quedaba solo un lugar, compramos ese pasaje para que por lo menos llegue una, ¡lo pagamos 600 Dólares! Recibieron el pago. Volví al hotel y me dicen que cerró Panamá. Me cobraron 600 Dólares si sabían que iban a cerrar, ¿hacía falta que me cobren ese dinero? Pensamos todo, ir a Santiago, Sao Pablo, pero veíamos que todo estaba cerrado”, cuenta Dominique quien se fue junto a su hermana y su madre a Miami.

“Estamos esperando que Aerolíneas nos diga cuándo volvemos con un código de reserva en una lista de espera. Estamos en un hotel con los chicos que estaban en Los Ángeles, entrando todos los días a la casilla de mail, esperando la confirmación. Hasta el 27 Aerolíneas tiene vuelos para Argentina directo y les dan prioridad a los que tienen ida y vuelta por esa compañía. Yo como lo tengo por Copa Airlines, no sé qué va a pasar. Les dije que mi mamá esta con un tratamiento oncológico y que más de esta semana no puedo esperar. Me dijeron que sigue siendo por espacio, no le dieron pelota. ´Si no hay lugar, cagate´, es lo que básicamente le dijeron. No te respetan nada. Ya hable con todos los consulados. Me dicen que me haga la idea que va para largo. Ni pelota me dieron. Esperamos que el Gobierno ponga más aviones”, finaliza Dominique.

