Felipe Solá anticipó que la Cancillería se hará cargo del comercio exterior

A falta de cuatro días para que Alberto Fernández anuncie formalmente quiénes serán sus ministros, el exgobernador de Buenos Aires Felipe Solá habló en el Council Of The Americas con el traje tácito de canciller. Desde ese rol, adelantó que el Ministerio de Relaciones Exteriores (habitualmente llamado Cancillería) se hará cargo del comercio exterior del país y adelantó que Argentina seguirá estando presente en el Grupo de Lima, ente multilateral del cual el gobierno de Mauricio Macri es miembro fundador.

"Va a volver toda la cuestión comercial a la Cancillería, que se llamará nuevamente Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto", señaló. "Con ello va a volver también lo que fuera antes Fundación Exportar y que ahora es la Agencia de Inversión y Exportaciones (BICE). Es decir, una herramienta adicional al trabajo tradicional de la Cancillería, que se rige por una legislación diferente, y por ende una agilidad mayor para actuar que la propia Cancillería como ministerio", refirió el futuro funcionario.

Respecto de la cuestión política, consideró que hoy el subcontinente América del Sur "no tiene una unidad que le permita discutir sus propios problemas, su relación con el mundo y rediscutirse hacia adentro". En ese sentido, se refirió a la UNASUR y reconoció que esta entidad regional "no va a volver a renacer. Es algo que ya pasó".

Dado que la situación actual es muy distinta a la que había en 2003, cuando Néstor Kirchner llegó al poder y en la región predominaban los líderes políticos de centroizquierda, Solá sostuvo que "hay que desideologizar las relaciones internacionales".

Luego de ingresar en el terreno de las relaciones con otros países, explicó: "La Argentina se relaciona con gobiernos de países, no con la zona de confort. No con los amigos, sino básicamente con países. Y el país tiene obligaciones e intereses. Que quede esto claro, para no confundir el Grupo de Puebla con la necesidad de que permanezcamos en el Grupo de Lima. Es una silla importantísima, porque es allí donde debemos dar el debate de lo que pensamos".

De esta forma, Solá anticipó que Argentina continuará en el grupo multilateral que nació en una reunión que se dio en Perú en 2017 por iniciativa de jefes de Estado de centroderecha. Ahora bien, más allá de asegurar la permanencia, advirtió: "No puede ser que el único punto que genera la unidad entre tantos países sudamericanos es qué se piensa de Venezuela".

En cuanto a las instancias de encuentros con otros países que va a ponderar el próximo Gobierno destacó a la Celac y celebró que la conducción del organismo pasará a México, país que, según su mirada, "tiene ideas nuevas", de la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador. Más allá de que el mandatario mexicano tiene una mirada similar a la del Frente de Todos, Solá destacó su pragmatismo para vincularse con el mundo.

Entre sus preocupaciones, manifestó: "América del Sur cada vez retrocede más en el mundo, tenemos cada vez menos PBI por habitante, somos el continente más desigual del mundo" y también señaló un retroceso en lo tecnológico.

En referencia al Mercosur, Felipe Solá indicó: "Queremos sentarnos para debatir, escuchando y respetando a los otros gobiernos. El Mercosur requiere que debatamos ampliamente".

Además, añadió: "Quiero hablar por teléfono una vez por día con un embajador diferente. Que los embajadores sientan que no están porque sí, sino que necesitamos muchísimo de ellos".

Sobre la situación política boliviana sentó también su posición: "Creemos que el gobierno de Jeanine Áñez en Bolivia es ilegítimo, pero no vamos a hacer nada para acelerar el proceso eleccionario en ese país. Esa es la línea"

