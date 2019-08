Pinky: "Néstor Kirchner fue un insolente, un maleducado y un grotesco"

La periodista y exdiputada Lidia Satragno, más conocida como Pinky, se refirió en una entrevista radial al expresidente Néstor Kirchner y su recuerdo no fue el mejor. Lo calificó como un "insolente, maleducado y grotesco". De hecho, ante la consulta del periodista Nelson Castro acerca de si lo había tratado, ella contestó: "Desgracidamente, sí".

Además, Pinky recordó un momento en el cual ambos fueron legisladores, allá por 2009: "Yo le tomé juramento como diputado. Fue uno de los días más siniestros de mi vida". Ante la pregunta de por qué tenía ese recuerdo, respondió: "Sus alcahuetes estuvieron amenazándome en esos días. No querían que yo le tomara juramento, porque debían saber la aversión que sentía por este individuo que hacía tanto daño".

Respecto de la jura, rememoró: "A mí nunca me habían insultado en ningún lado. Y ese día me insultaron como 300 mocosos de La Cámpora, que me calificaron con palabrotas". Respecto de si Kirchner alguna vez le pidió disculpas, afirmó, de manera contundente: "No".

Cuando le preguntaron su opinión acerca de Cristina Fernández de Kirchner, Pinky respondió: "No existe".

Respecto de su situación económica actual, Pinky aseguró que ella no cobra jubilación especial por haber sido diputada, sino que cobra la mínima. "Nunca la pedí", enfatizó.

En cuanto al Gobierno de Mauricio Macri, la conductora televisiva reconoció: "Esperaba más. Pero sé el estado lamentable en el que le entregaron el país y todos los pozos ocultos que había".

