Cristina y Massa: unidos, enfrentados y ahora juntos para vencer a Macri

Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa volverán a compartir un escenario. El sábado 3 de agosto a las 16 en Malvinas Argentinas, zona norte del conurbano bonaerense, la expresidenta presentará su libro "Sinceramente" y quien fuera su jefe de gabinete dirá presente en esta nueva alianza que sellaron en 2019.

Desde que abandonó el gobierno hace diez años y decidió enfrentarlos, todo parecía indicar que los caminos del kirchnerismo y del tigrense no tenían retorno. Las acusaciones cruzadas entre ambos sectores fueron de tal magnitud que era muy difícil imaginarlos juntos otra vez. Sin embargo, el destino político los volvió a cruzar.

Eso sí, ninguno lo hace confiando en el otro. Se trata de una alianza a todas luces electoral que se modificará de acuerdo al resultado de octubre. La necesidad de unir esfuerzos para vencer a Mauricio Macri hizo que Cristina pusiera su mirada sobre el exdiputado. Por su parte, Massa necesitó unirse otra vez con el kirchnerismo para que el Frente Renovador sobreviva a la polarización extrema que vive la Argentina.

Inicios. Massa era un dirigente con futuro dentro del PJ pero que no había llegado con Cristina y Néstor Kirchner. Su primer cargo importante fue como director ejecutivo de la ANSES en 2002 bajo la tutela de Eduardo Duhalde. Sin embargo, con el traspaso de poder Kirchner lo confirmó en su cargo hasta el fin del mandato. En el 2005, inclusive, fue candidato a diputado nacional pero no asumió ya que siguió en ANSES. En el 2007, con 36 años, siempre dentro de la estructura del Frente Para la Victoria (FPV), llegó a la intendencia de Tigre.

Al poco tiempo de asumir como jefe comunal, tomó licencia para ser el jefe de Gabinete de Cristina. Asumió el 23 de julio del 2008 y no llegó a estar un año en el cargo. Los roces con el matrimonio presidencial, sumados a que Massa buscaba una apertura del kirchnerismo hacia el PJ hicieron que la relación se tensara al extremo. Sin embargo, y a pesar de que buscó no estar en las listas del 2009, no tuvo alternativa y fue "testimonial". El kirchnerismo perdió esa legislativa contra Francisco De Narváez, estrella que se apagaría muy rápido con el correr del tiempo. En cuanto al rol de Massa en Gabinete, el libro de Santiago O'Donnell "Argenleaks" confirmaría que tenía reuniones en la embajada de Estados Unidos donde despotricaba contra los Kirchner.

De regreso a Tigre, Massa se rearmó. Pero nunca hubo acercamiento con el kirchnerismo. El hombre del PJ decidió dar el salto y creó el Frente Renovador. Con ese espacio enfrentó a los K en 2013, tras la reelección de Cristina en 2011. El candidato K era un joven Martin Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora. Frente a un kirchnerismo desgastado que alertaba con la posibilidad de buscar una reforma constitucional para que CFK pueda ir por una nueva reelección, el tigrense obtuvo su mayor triunfo electoral. Venció al oficialismo y se erigió como la principal figura peronista para ir por la presidencial en 2015.

Para el kirchnerismo ya era considerado el principal traidor del espacio. Y el massismo se encargaba de atraer a todas las figuras que iban alejándose de un gobierno cada vez más encerrado en sí mismo y radicalizado a la hora de gestionar. Sin embargo, la estrella de Massa se desinfló. La tercera opción nunca arrancó y en 2015 la elección se polarizó entre Mauricio Macri y Daniel Scioli. Es cierto que el de Tigre obtuvo un buen caudal de votos (21,39%) pero no le alcanzó para llegar al balotaje que ganaría Cambiemos.

En 2017 continuó sin éxito en la "ancha avenida del medio" y hasta llegó a formar una alianza electoral con Margarita Stolbizer, principal denunciante contra los K. Por su parte, Cristina Fernández volvió al ruedo y se presentó en Buenos Aires frente a Esteban Bullrich. La polarización se hizo más evidente. Entonces Massa obtuvo solo el 11,32%.

La variante peronista se extinguía. Alternativa Federal, la alianza de Massa con Miguel Pichetto Juan Manuel Urtubey y Juan Schiaretti terminó de romperse el sábado 18 de mayo cuando Cristina eligió como candidato de su espacio a Alberto Fernández para ir ella como vice. ¿El objetivo? Acercar de nuevo a Massa. El resultado fue exitoso. El anuncio se oficializó el 12 de junio. Ahora, 10 años después, vuelven a sentarse en el mismo escenario.

