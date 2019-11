Felipe Solá: "No vamos a cambiar nuestra visión sobre Venezuela por el tema de la deuda"

El diputado nacional Felipe Solá aseguró este lunes 4 de noviembre que el gobierno de Alberto Fernández "no va a cambiar" su posición política sobre lo que considera "mejor para la región" sólo por "la negociación de la deuda con los Estados Unidos". Solá, cuyo nombre aparece como número puesto para ocupar el Ministerio de Relaciones Exteriores en la próxima gestión, afirmó que la negociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y con los acreedores privados será llevada adelante sin ningún tipo de "canje" político con el gobierno de Donald Trump.

"Nosotros no vamos a modificar nuestra visión sobre temas, como por ejemplo el caso de Venezuela, de forma ostensible por el tema de la deuda. Pensamos que hay mucha gente que está cambiando. No se puede estar permanentemente en una actitud que no produce resultados", aseguró el exgobernador bonaerense durante una entrevista con Habrá consecuencias, ciclo que se emite por radio El Destape, al ser consultado sobre la posibilidad de que la gestión Trump pueda exigir que Fernández se sume al Grupo de Lima para cuestionar y pedirle que renuncie a Nicolás Maduro.

De esa manera Solá, quien se encuentra en México junto a la comitiva que acompañó al mandatario electo en su primer viaje internacional, cuestionó al Grupo de Lima y su plan de exigencias con Maduro. "Hay declaraciones del canciller chileno (Teodoro Ribera), que reflexionó, que critica a Venezuela y al final dice que en Venezuela tiene que haber elecciones de forma concertada y negociada, con todo el control internacional que sea necesario, pero sin proscribir a nadie", dijo.

Los dichos del dirigente peronista se dan mientras comenzaron los contactos para poner en marcha la renegociación de la deuda externa y luego de que días atrás Estados Unidos advirtiera que espera el "cumplimiento" de los compromisos de nuestro país con el Fondo. Así lo anticipó el miércoles 30 de octubre el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, quien no descartó una renegociación del acuerdo "stand-by" de 57.000 millones de dólares firmado por Argentina con el FMI, aunque advirtió que el organismo debería considerar cualquier solicitud de cambios como parte de su plan económico.

El apoyo de Estados Unidos, socio mayoritario del Fondo, fue fundamental para que se firmara el acuerdo con el FMI en junio de 2018, y luego para que se aumentaran los montos y se aceitaran las condiciones. La gestión de Trump, de buena relación con la de Mauricio Macri, apunta a dos ejes clave del próximo Gobierno para que la Argentina acceda al dinero restante del crédito (restan desembolsar 14.000 millones) y eventualmente "reperfile" su deuda: el alineamiento con la postura "dura" sobre Venezuela y la moderación respecto a las relaciones con China, ahora rival comercial norteamericano.

Fernández prometió en campaña que renegociaría la deuda, aunque mantiene posturas más conciliadoras respecto de Venezuela. Tiempo atrás, el entonces candidato del Frente de Todos se negó a calificar el régimen de Maduro como "dictadura" y anticipó que buscará alinearse con México y Uruguay, que aspiran a una solución pacífica de la crisis venezolana y rechazan una eventual intervención militar en Caracas.

Tras las elecciones del 27 de octubre, se dio a conocer una llamada entre Fernández y Trump, en la que el mandatario norteamericano habría contado que "instruyó" a sus colaboradores en el FMI a trabajar con el presidente electo. Días atrás, Mnuchin contó en una conferencia teléfónica que Estados Unidos “urgió” a Fernández a permanecer en el Grupo de Lima, pero admitieron que esperan algunos cambios y que hay opiniones diversas sobre el tema Venezuela en la “coalición ganadora”.

Para Solá, la región está atravesando una severa crisis que puede observarse en la "drástica caída" en la cantidad de patentes que produce la ciencia, como así también en que el Producto Bruto baja mientras aumentó fuertemente la pobreza. El diputado nacional estaba en México junto a Fernández y los economistas Matías Kulfas y Cecilia Todesca Bocco como parte del primer viaje internacional del gobierno electo. "El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo por teléfono a Alberto Fernández que quiere relanzar la relación desde el punto de vista comercial. Y aquí estamos", sostuvo Solá horas antes del encuentro formal.

