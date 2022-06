Fernán Quirós: “No descarto ser candidato para 2023”

“Me estoy ocupando de ser Ministro de Salud, pero no descarto ser candidato”, sostuvo el ministro de salud porteño, Fernán Quirós. Además aseguró que la pandemia de Covid-19 está atravesando la última transición para convertirse en “un virus más”.

En diálogo con Florencia Halfon y Nicolás Fiorentino en Futurock.fm, Quirós destacó: “Venimos de una pandemia grave de 3 olas, eso ya terminó por el grado de vacunación. Nos queda una transición de una pandemia de una ola solo de casos”.

“Esta enfermedad hoy con el grado de vacunación tiene una letalidad similar a la gripe, es decir cada 100 enfermos son menor al 1% los casos de gravedad. Hoy el Covid hace unas olas de casos de tal magnitud que la gripe ya no hace. Cuando esto deje de suceder, hablaremos de un virus más”, explicó con optimismo.

Respecto a las vacunaciones detalló: “Nosotros buscamos que se vacunen la mayor cantidad de ciudadanos posibles en el orden más apropiado del riesgo y la ciudad de Buenos Aires tiene los grados de vacunación más alta de la Argentina por bastante diferencia”. “Los porteños se vacunaron el 95% con una dosis, 93% con dos, 70% con el refuerzo”, indicó.

Aunque este panorama prometedor no implica que no haya medidas preventivas. “Por supuesto que las personas que tienen Covid tienen que aislarse y sobre todo los niños no tienen que ir a la escuela”, subrayó

Viruela del mono

“Hay que ocuparse de la viruela del mono, como todo lo que es zoonosis, es una enfermedad que circula entre los animales y se transmite al ser humano cuando tiene contacto íntimo con ellos”, afirmó el Ministro.

“En esta oportunidad empezó a contagiarse entre humano de una manera significativa, pero no es lo mismo que el Covid porque para contagiarse requiere un contacto muy estrecho con la persona enferma”, aclaró.

Elecciones 2023

“No descarto ser candidato en 2023”, afirmó Quirós y resaltó: “Yo vine al espacio público porque tengo la voluntad de trabajar en lo que es de todos y aportar mi granito de arena”. De todos modos, aclaró que hoy se está dedicando exclusivamente a ser Ministro de Salud.

RB/fl