Fernanda Vallejos y Aníbal Fernández cruzaron a Martín Tetaz por su proyecto para independizar el BCRA

La diputada nacional Fernanda Vallejos y el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández cruzaron este miércoles 28 de julio al precandidato a diputado de Juntos por el Cambio, Martín Tetaz, por su proyecto para independizar el Banco Central para que "el presidente no pueda nunca más usar la máquina de hacer billetes" y "terminar con la inflación". Lo acusaron de querer "quitarle a la Argentina la soberanía monetaria".

Tetaz es el compañero de fórmula de María Eugenia Vidal por "Juntos" en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que formará parte del próximo Congreso. En ese marco, ya adelantó que va a presentar un proyecto de ley para "independizar al Banco Central del Ejecutivo y terminar con la inflación".

El postulante del radicalismo afirmó que el directorio del BCRA debe ser designado por una mayoría especial (dos tercios) del Congreso. Desde su cuenta de Twitter, compartió el proyecto y hasta mencionó a su rival en estas elecciones Leandro Santoro, candidato por el Frente de Todos en territorio porteño, y también a quien encabeza la lista bonaerense del oficialismo, Victoria Tolosa Paz. El economista les solicitó apoyo para su iniciativa.

"Voy a presentar un proyecto para independizar al BCRA del ejecutivo y terminar con la inflación. Quiero que el Directorio sea nombrado por una mayoría especial del Congreso para que ningún presidente pueda darle ordenes Puedo contar con tu apoyo?", expresó Tetaz en redes, donde acompañó su mensaje con un reclamo de los académicos Carolina Garriga y César Rodríguez por un Banco Central independiente.

Hola @SantoroLeandro, voy a presentar un proyecto para independizar al BCRA del ejecutivo y terminar con la inflación. Quiero que el Directorio sea nombrado por una mayoría especial del Congreso para que ningún presidente pueda darle ordenes

Puedo contar con tu apoyo? pic.twitter.com/tvYiOzJa8n — Martin Tetaz (@martintetaz) July 28, 2021

Sin embargo, ni Santoro ni Tolosa Paz le contestaron, pero sí se terminó cruzando con el titular de Yacimientos Carbonífero de Río Turbio, Aníbal Fernández, y la diputada nacional, Fernanda Vallejos, quien no estará en la lista del Frente de Todos.

El primer entredicho fue con el ex jefe de Gabinete, quien lo cruzó por Twitter: "Dijo EC que no debía permitirse legisladores que no sepan redactar leyes. No hay que ser abogado para ser legislador pero, por lo menos, habría que tener algún asesoramiento que le explique derecho constitucional. Sr Tetaz, no hay organismos independientes en la Constitución Nacional. Hay un gobierno que se divide en tres funciones principalisimas. Después tenemos algunos órganos desconcentrados o descentralizados que orbitan en alguno de los tres órganos principales".

Dijo EC que no debía permitirse legisladores que no sepan redactar leyes. No hay que ser abogado para ser legislador pero, por lo menos, habría que tener algún asesoramiento que le explique derecho constitucional. https://t.co/I9s0TxQW4S — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) July 28, 2021

"La CN atribuye la competencia de crear un banco al congreso, el BCRA. Materias administrativas competencia del HCN. Creado el Banco, por imperativo constitucional, entidad descentralizada que goza de plena competencia para decidir sobre los aspectos técnicos de su competencia. Solamente es supervisado por medio de un control de tutela por el Presidente de la Nación en los aspectos administrativos", concluyó Aníbal Fernández.

A lo que Tetaz respondió: "Acá el mismo señor que decía que la inflación del INDEK era 10% y que teníamos menos pobres que Alemania no sabe que la Constitución en art 75, inc 6 y 11 establece que la política monetaria es facultad del Congreso. Ignora que CFK echo a Redrado y MM puso 3 presidentes del BCRA".

"Necesitamos modificar la Carta Orgánica, para que el directorio del BC sea elegido por una mayoría especial del Congreso. Eso hubiera evitado que CFK echara a Redrado y que usara las reservas. También hubiera evitado el abandono de la política antinflacionaria el 28D del 2017", agregó.

Aca el mismo señor que decía que la inflación del INDEK era 10% y que teníamos menos pobres que Alemania no sabe que la Constitución en art 75, inc 6 y 11 establece que la política monetaria es facultad del Congreso. Ignora que CFK echo a Redrado y MM puso 3 presidentes del BCRA https://t.co/cN4jUDdKZL pic.twitter.com/r2e9AjGRKJ — Martin Tetaz (@martintetaz) July 28, 2021

Más tarde se dio el cruce con Fernanda Vallejos, también vía Twitter. La diputada compartió un mensaje de Tetaz en el que le respondía a otro usuario: "Si le sacamos la maquina de hacer billetes al presidente, si el directorio tiene estabilidad e independencia del ejecutivo, vamos a eliminar la inflación como lo hicieron todos nuestros vecinos".

A lo que la dirigente kirchnerista dijo: "Como te expliqué ayer, el pensamiento monetarista denominado "vulgar", y que vos estás promoviendo, lo instrumentó Macri con su "emisión cero", sin necesidad de cambiar ninguna ley, y derivó en la inflación más alta en 3 décadas".

"Conclusiones: 1. Tu receta antiinflacionaria es un fracaso probado. 2. Es falso que se requiere un cambio normativo para llevar esa política a la práctica, ergo no querés una ley por los motivos que esgrimís, sino para quitarle a la Argentina la soberanía monetaria. Por lo demás, Macri puso, a su antojo, 3 Ptes. del BCRA, SIN AVAL DEL CONGRESO. Arrancó la saga valiéndose del absurdo del "dólar futuro", para desplazar a @avanoliok, nombrado con todas las de la ley, no como sus sucesores. Lo mismo hizo con los directores, como @pedrobiscay", agregó Vallejos.

Como te expliqué ayer, el pensamiento monetarista denominado "vulgar", y que vos estás promoviendo, lo instrumentó Macri con su "emisión cero", sin necesidad de cambiar ninguna ley, y derivó en la inflación más alta en 3 décadas. https://t.co/gjWLd7ofzW — Fernanda Vallejos (@fvallejoss) July 28, 2021

Y siguió: "¿Por qué lo hizo? Para poner en marcha lo q explica las reales causas de la inflación: liberalizó el frente financiero y cambiario, habilitando la mayor fuga de nuestra historia, raíz de la brutal devaluación que destruyó nuestra moneda y motorizó la peor inflación desde la hiper".

"La última perlita. 'Sugeridas por bancos...'‼ O sea: los poderes fácticos, reemplazarían a la voluntad popular expresada vía representantes del PEN, electos por voto de la ciudadanía. Y el Congreso sería la escribanía que legaliza el vaciamiento de la Democracia. Macrismo 2021", concluyó.

A lo que Tetaz contestó: "Te demostré ayer que la emisión cero bajó la inflación del 6,5% mensual al 2,2%. Te agrego ahora que mi propuesta no es emisión cero, sino independencia del BCRA; son dos cosas distintas. Y el cambio de la ley es fundamentar para recuperar la credibilidad del BCRA".

ED