Fernández defendió a López y De Sousa y críticó a la Justicia: "Nunca debieron haber estado detenidos"

Alberto Fernández, volvió a criticar al sistema judicial por haber privado de la libertad sin condena a los empresarios de medios Cristóbal López y Fabián de Sousa, quienes recién hoy fueron liberados. "No deberían haber quedado detenidos", expresó el candidato presidencial del Frente de Todos en declaraciones a la prensa, luego de encabezar un acto en la sede del Partido Justicialista.

"Lamentablemente nunca debieron haber estado detenidos. Mientras uno no es culpable, no tiene por qué ser privado de la libertad. Y sin embargo acá han privado y siguen privando de su libertad a gente innecesariamente, sin condena", dijo. El caso de López y De Sousa es parecido al de Milagro Sala, dijo, "aunque ocurre en la jurisdicción provincial, no federal"

"Han privado de libertad a gente innecesariamente, sin condena", lamentó Fernández, para quien los jueces "están precipitando todas las decisiones que debieron tomar en su momento" y consideró que detrás de las detenciones de los dos empresarios "hubo presión política". "Cuando digo estas cosas, no hablo de culpabilidades ni inocencias", aclaró.

Los empresarios fueron liberados este martes por orden del juez federal Claudio Bonadio, quien aceptó los seguros de caución que los hasta ahora detenidos presentaron para cubrir los 60 millones de pesos de fianza que les había fijado a cada uno.

El juez Bonadío, a quien Fernández define como “enemigo declarado de Cristina”, les había impuesto a los empresarios una fianza de 60 millones de pesos para cada uno, pero como ambos accionistas del Grupo Indalo tienen sus bienes inmovilizados presentaron seguros de caución que el magistrado finalmente aceptó.

Tras la orden del juez, López y De Sousa dejaron cerca del mediodía la cárcel de Ezeiza, donde estaban alojados desde el año pasado, y fueron trasladados a la sede de Policía de Madariaga y General Paz, desde donde fueron liberados poco después de las 14:40.

El pasado mes de julio, el candidato presidencial había dicho que Cristóbal López, ligado a Cristina Kirchner, “no tiene ningún motivo para estar dos años preso. “Las detenciones arbitrarias son usuales en la Justicia federal", había dicho Fernández. "Pueden llevarse adelante las investigaciones con la gente en libertad. Hay gente que lleva años presa sin sentencias definidas".

