Ordenan excarcelar a Cristóbal y De Sousa y les fijan una fianza de $ 60 millones a cada uno

por Cecilia Devanna

La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones ordenó ayer la liberación de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, detenidos desde hace casi dos años. En la resolución de la Cámara también se dispuso que fuera el juez Claudio Bonadio quien les impusiera las fianzas para acceder a las excarcelaciones. El magistrado así lo hizo y les estableció sendas cauciones de 60 millones de pesos, lo que demoraría que ambos dejen atrás su estadía en prisión. Los empresarios podrían apelar los montos de sus fianzas y recién recuperar su libertad tras una revisión de las cifras eventualmente realizadas por la Cámara.

Durante el correr de la tarde de ayer, tras conocerse la noticia, ambos fueron visitados en el penal de Ezeiza, entre otros, por el abogado Carlos Beraldi, el ex jefe de gabinete de Cristina Kichner Aníbal Fernández y la mujer de De Sousa, Julieta Camaño. Desde junio pasado, ambos, junto con el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray están siendo juzgados por la presunta deuda de Oil Combustibles al fisco de 8 mil millones de pesos.

La decisión de los camaristas Leopoldo Bruglia y PabIo Bertuzzi, que concedieron las excarcelaciones a ambos, fue en el marco de dos causas derivadas de Cuadernos de las coimas: cartelización de la obra pública y lavado de dinero. La intervención se dio luego de que Bonadio les denegara las excarcelaciones hace dos semanas. Hasta allí habían llegado luego de una sucesión de resoluciones favorables, que habían comenzado a mejorar drásticamente su futuro a mediados del mes pasado.

La primera de esas decisiones favorables para ellos llegó el viernes 13 de septiembre. Ese día, la jueza María Eugenia Capuchetti los sobreseyó por el supuesto intento de venta del grupo Indalo, cuando estaban inhibidos de poder hacerlo. Esa resolución de Capuchetti, la magistrada más flamante de los tribunales de Comodoro Py, fue clave para todo lo que vendría en los siguientes días. Porque esa supuesta maniobra fue la que en diciembre de 2017 los llevó a ambos a prisión.

El 20 de diciembre de 2017, López y De Sousa fueron detenidos por orden del juez Julián Ercolini, quien los investigaba en la causa de Oil Combustibles. Fue a raíz de una serie de movimientos que, se consideró entonces, apuntaban a eludir el accionar judicial, por lo que ordenó las prisiones de ambos y la apertura de la causa penal para determinar si existió una venta de acciones cuando pesaba sobre ellos una inhibición general para hacerlo.

En marzo de 2018 los empresarios fueron liberados por decisión de los entonces camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Farah. El caso generó una enorme polémica de la que participó hasta el propio presidente Mauricio Macri y en medio de una fuerte y polémica avanzada del oficialismo, Ballestero terminó anticipando su jubilación y Farah pidiendo un pase a la Justicia en lo Penal Económico. Poco tiempo después de eso, tras una decisión de Casación, López y De Sousa volvieron a prisión, donde siguen hasta ahora.

En el escrito de 30 páginas, al que tuvo acceso PERFIL, Capuchetti consideró que “no hubo transferencia accionaria” del grupo. En la investigación, que estuvo en manos del fiscal Ramiro González, participó la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado y fue la llave para todo lo que vendría después.

Decisión. Apenas seis días más tarde de conocida la resolución de la jueza, las defensas solicitaron las excarcelaciones frente al Tribunal Oral Federal (TOF) 3, que los juzga por la presunta deuda de Oil Combustibles. Esa misma jornada, los magistrados decidieron sus liberaciones, pero quedaba como escollo que ambos también tenían prisiones preventivas en los dos expedientes vinculados a Cuadernos.

Fue entonces cuando los defensores fueron con los pedidos al despacho de Bonadio, que los rechazó. La Cámara fijó audiencia para este jueves, que luego quedó cancelada con las presentaciones por escrito. Los camaristas estaban ya entonces en condiciones de decidir y así lo hicieron en el mediodía de ayer.

Alberto: “Eran arbitrarias”

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, volvió a referirse ayer a las detenciones de Cristóbal López y Fabián de Sousa, a las que consideró “arbitrarias”. En una visita que realizó ayer a Chivilcoy junto al ex ministro Florencio Randazzo, el ex jefe de Gabinete del kirchnerismo sostuvo: “Eran dos detenciones absolutamente arbitrarias por la forma en la que se prolongaron en el tiempo”. En declaraciones a la señal TN, el candidato más votado de las PASO volvió a sentar su postura crítica hacia las prisiones preventivas dictadas durante el macrismo y señaló que “ha habido tantas detenciones arbitrarias que ya han llegado a un punto límite y se tienen que empezar a modificar”. Fernández dejó en claro que “no reclamó” la liberación de los acusados sino que advirtió que “la prisión preventiva en la Argentina se había convertido en una prisión anticipada”. Y reiteró: “Yo en esto no hablo de su culpabilidad o de su inocencia”.

Liberan al ex líder de Quebracho y a Gerardo Ferreyra

Al cierre de esta edición, el líder de Quebracho, Fernando Esteche, y el empresario Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, se preparaban para salir en libertad. Mientras que Esteche dejaba atrás el penal de Marcos Paz, donde estaba desde diciembre de 2017, Ferreyra abandonaba la prisión domiciliaria que se le dictó en junio pasado, tras estar detenido desde agosto de 2018.

Esteche era el único detenido que quedaba en el marco de la causa por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA a través del Pacto de Entendimiento con Irán. Su libertad fue concedida por el Tribunal Oral Federal 8, que tiene a su cargo el debate, en cuyo banquillo de los acusados también estará sentada la ex presidenta Cristina Kirchner. A poco de que se cumplan dos años de su prisión preventiva, Esteche insistió con su pedido de excarcelación. Al analizar su petición, los jueces José Michilini, Gabriela López Iñíguez y Nicolás Toselli le concedieron la excarcelación.

En tanto, Ferreyra, dueño de la firma Electroingeniería, obtuvo la libertad en el marco del caso de los Cuadernos de las coimas, tras insistir ante la Cámara Federal de Apelaciones. El tribunal se lo otorgó y el juez Claudio Bonadio le fijó una fianza de 50 millones de pesos. Era el último empresario que seguía preso por el caso.