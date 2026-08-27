Fernando Cerimedo habló desde la cárcel en Bolivia y negó haber actuado en nombre de Rodrigo Paz

El consultor político argentino Fernando Cerimedo difundió este jueves 27 un mensaje desde la cárcel de Palmasola, en Bolivia, donde se encuentra detenido preventivamente, y respaldó al presidente Rodrigo Paz, luego de que el mandatario buscara tomar distancia de su vínculo con el estratega.

A través de una carta difundida por sus abogados, Cerimedo reconoció haber sido colaborador de Paz, aunque negó haber tenido autorización o poder para actuar en nombre del Presidente, de su Gobierno o de su familia. “Mi rol como colaborador del presidente no me otorgó ninguna autorización ni poder para actuar”, sostuvo.

Rodrigo Paz

El consultor también negó haber participado de supuestos negociados vinculados con el Gobierno boliviano. “Las mentiras y chismes no constituyen hechos”, afirmó, según el texto difundido por su defensa.

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El pronunciamiento se conoció un día después de que Paz difundiera un mensaje en el que reconoció que Cerimedo había colaborado con su campaña y durante los primeros meses de su administración, pero negó que hubiera tenido un contrato, una relación laboral directa o autorización para representar a la Presidencia.

En su mensaje, Cerimedo buscó despegarse de las acusaciones sobre una supuesta utilización de su vínculo con el mandatario para realizar gestiones en nombre de la familia presidencial.

“Mi rol como colaborador del presidente no me otorgó ninguna autorización ni poder para actuar o representar a la familia del presidente”, sostuvo el consultor, según el texto difundido por su defensa.

Cerimedo también negó haber tomado decisiones en nombre del Gobierno boliviano y rechazó las versiones que lo vinculaban con supuestos negociados. “Jamás actué en nombre de nadie ni tomé decisiones”, afirmó en el pronunciamiento.

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El escrito fue difundido después de que Paz asegurara que Cerimedo había tenido participación en cuestiones de comunicación durante la campaña electoral y al comienzo de su gestión, pero que no había formado parte formal de su Gobierno.

El Presidente boliviano había señalado que el argentino nunca estuvo autorizado para representar a la Presidencia de Bolivia, al Gobierno o a su familia. También había remarcado que no existió un contrato ni una relación laboral directa en las condiciones que mantienen los funcionarios de su administración.

Cerimedo, por su parte, aseguró que reafirmaba lo expresado por Paz y sostuvo que lamentaba que una situación personal hubiera terminado convirtiéndose en un asunto político.

Por qué está detenido Fernando Cerimedo en Bolivia

Cerimedo está detenido preventivamente en Bolivia desde el 18 de agosto, luego del ataque a tiros que sufrió su expareja, la abogada Nadia Beller, en Santa Cruz de la Sierra. La Justicia boliviana ordenó su prisión preventiva por 180 días mientras avanza la investigación por presunto intento de femicidio.

La investigación se amplió además a otros posibles delitos. Según medios bolivianos, Cerimedo es investigado por enriquecimiento ilícito y por una causa relacionada con la presunta autorización de vuelos de aeronaves que transportarían sustancias controladas.

En el expediente por el ataque contra Beller, la Fiscalía presentó como parte de la evidencia el contenido extraído del teléfono de Cerimedo. Un peritaje incorporó conversaciones que fueron interpretadas por los investigadores como indicios de una posible coordinación del ataque. La defensa del consultor rechazó esas acusaciones y cuestionó las pruebas presentadas.

Beller había señalado además a Cerimedo como presunto autor intelectual del ataque y había realizado acusaciones sobre supuestos negocios vinculados con funcionarios bolivianos. Esos señalamientos forman parte de las investigaciones en curso y no fueron establecidos judicialmente como hechos.

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El caso también generó repercusiones políticas en Argentina por el vínculo previo de Cerimedo con Javier Milei. El consultor había trabajado en la campaña presidencial de 2023 y mantuvo vínculos con sectores de la nueva derecha latinoamericana. En los últimos días, Milei buscó despegarse políticamente del detenido, aunque defendió públicamente la hipótesis de que detrás del caso podía existir una maniobra política.

RG/MSS