Fernando Iglesias trató a Sergio Massa de "inoperante" e "irresponsable" por las sesiones virtuales

Fernando Iglesias volvió a apuntar contra Sergio Massa. Pese al caso positivo de coronavirus de Julio Sahad -que provocó el aislamiento de otros legisladores- el referente de PRO reclamó una vez más que se realicen sesiones presenciales y acusó al presidente de la Cámara de Diputados de ser "inoperante" e "irresponsable". "La democracia es esencial, no queremos tener coronita", apuntó el legislador en referencia al último cruce que protagonizaron en el recinto.

"Leo que en el entorno de Massa afirman: 'Es imposible realizar sesiones presenciales como reclaman en Juntos por el Cambio. El episodio del diputado Sahad lo demuestra: es muy riesgoso'. Un resumen perfecto de la inoperancia, irresponsabilidad y manipulación de la gestión Massa. Ha sido Sergio Massa el que ha organizado esta forma de funcionar virtualmente que, además de demostrarse incapaz de generar una sesión verdadera demuestra hoy que tampoco puede proteger la salud de los legisladores y el personal. Que se haga cargo", expresó Iglesias en su cuenta de Twitter.

SOBRE EL POSITIVO DEL DIPUTADO SAHAD Y LAS SESIONES



Lamento el positivo de COVID19 que ha dado mi colega y amigo, el diputado @SahadJulio , quien se encuentra asintomático. Le deseo el mejor transcurso posible de la infección. Por mi parte, seré hisopado mañana.



Abro hilo — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) June 29, 2020

Este lunes se conoció que el riojano Sahad fue confirmado como positivo de Covid-19, quien estuvo en la última sesión de manera presencial y, como consecuencia, al menos cinco diputados deberán hacerse el hisopado y se les sugirió hacer un aislamiento total por 14 días. En esa lista, según pudo averiguar PERFIL, se encuentran Cristian Ritondo, Facundo Suárez Lastra, José Luis Ramón, Romina del Plá y el propio Iglesias.

Sin embargo, Iglesias volvió a reclamar la realización de sesiones presenciales ya que, según analizó, "si 46 diputados pueden estar presentes en un recinto de 257 butacas (1/5.6), como decidió Massa, no se entiende por qué 257 diputados no puedan sesionar presencialmente en el Teatro Colón (o algún polideportivo provincial) que tiene 2500 plazas (1/9.7)".

Martín Soria tildó a Fernando Iglesias de "infumable" porque "está las 24 horas provocando"

"Si en vez de organizar el circo de pantallas de cuyo costo aún estamos esperando ser informados hubiera distribuido diputados en los palcos u organizado la sesión en alguno de los muchos teatros o polideportivos vacíos del país los riesgos habrían sido mucho menores. Más de una vez se le ha sugerido desarrollar las sesiones en espacios más amplios para garantizar las condiciones sanitarias y que pudieran ser presenciales. No hizo caso y ahora pretende llevar agua a su molino, el #MassaPalloozza, con las consecuencias de su propia inoperancia", denunció.

Para la realización de las sesiones presenciales propuso que "la reglamentación de testeos y traslados debería ser coordinada entre Presidencia de la Cámara, de la Nación y gobernadores. Y los diputados que son grupo de riesgo podrían, ellos sí, solicitar estar presentes virtualmente. Las objeciones sanitarias son políticas e infundadas".

"Están trabajando médicos, enfermeros, camioneros, policías, personal de supermercados, etc. Y si uno de ellos se contagia, su actividad no se suspende. No hay razones para que no lo hagamos senadores y diputados. La democracia es esencial. No queremos tener coronita", dijo en referencia al último cruce que protagonizó con Massa cuando quiso presentar una cuestión de privilegio.

"Diputado, para que le quede claro: hay un acuerdo de Labor Parlamentaria que firmaron sus presidentes de bloque. Si no le interesa el acuerdo, lo que tiene que hacer es desvincularse del bloque, armar un bloque propio y venir a Labor Parlamentaria. Si no debe respetar a sus autoridades de bloque, diputado", manifestó el presidente del recinto, mientras Iglesias gritaba desde su banca. "Usted no tiene coronita, no me agote la paciencia", cerró Massa.

DR/FF