Vacuna Vip | Franja Morada desafió a Alberto Fernández: "Mentir no es digno de un profesor"

La agrupación estudiantil de origen radical Franja Morada de la Universidad de Buenos Aires (UBA) publicó una misiva criticando al presidente Alberto Fernández por sus declaraciones en México sobre el vacunatorio VIP.

En su viaje de tres días a México, invitado con motivo de los 200 años de la independencia del país por el presidente Manuel López Obrador, Fernández había pedido que la justicia "termine con las payasadas" y le pidió a los jueces y fiscales que investiguen como corresponde. En ese marco, Franja Morada posteó en sus redes sociales un pedido duro al mandatario. “¿Se anima a decir en un aula de nuestra Facultad lo que declaró a la prensa en México?”, comienza desafiando la carta.

"No hay ningún tipo penal en Argentina que diga “será castigado el que vacune a otro que se adelantó en la fila”. No existe este delito y no se pueden construir delitos graciosamente”, había dicho el Presidente respecto a lo sucedido con las vacunaciones de privilegio. "Mentir así no resulta digno de un profesor de una de las facultades de Derecho más importantes del continente. Mucho menos, de un Presidente", le espetaron a Fernández desde la agrupación radical.

En esa línea, los estudiantes le replicaron al mandatario, docente de Derecho Penal en la UBA, que "cualquier alumno de primer o segundo año le diría que podría aplicarse, como mínimo y entre otras figuras, la de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias y/o malversación de fondos públicos (art. 248 y subsiguientes del Código Penal)".

La agrupación también puso la mira en antiguas declaraciones del mandatario y de su espacio político, el Frente de Todos. "Deje que la Justicia -tan arbitrariamente castigada por su espacio político- haga su trabajo", escribieron desde Franja Morada y además agregaron que "Mientras tanto, procuren ser mejores. Prometieron hacerlo, pero parece ser que se creen dueños del Estado y actúan descaradamente como una oligarquía privilegiada".

Finalmente, lanzaron una crítica hacia el manejo de la pandemia y le aconsejaron al Presidente que ponga el foco en transparentar el manejo de la pandemia. "En vez de fustigar a quienes lo critican, enfoque sus energías en lograr un Estado transparente y eficaz en la lucha contra la pandemia. El Ministerio de Salud informó que en las últimas 24 hs se registraron 7.477 nuevos contagios de coronavirus, y en total ya lamentamos 51.510 muertes", concluyeron.

