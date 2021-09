El Frente de Todos cerró la campaña: errores discursivos, anécdotas y críticas a Mauricio Macri

El acto de cierre de campaña del Frente de Todos, que tuvo lugar en la tarde del miércoles 8 de septiembre en Mar del Plata, no solo estuvo marcado por promesas de cara a las PASO. También exhibió errores discursivos, anécdotas y críticas a Mauricio Macri.

Durante dicho acto se hicieron presentes el presidente Alberto Fernández, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y los candidatos Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan. A través de videoconferencia también participaron Máximo Kirchner y Sergio Massa.

Uno de los tantos exponentes en la hora y media que duró la celebración fue el hijo de la actual vicepresidente. Tras hablar sobre el avance de la pandemia, la gestión del oficialismo y las críticas a la oposición, centró sus palabras en el expresidente.

Alberto Fernández contra Larreta: "Para ellos trabajar es un costo, por eso quieren parar indemnizaciones"

El error temporal en el discurso de Máximo Kirchner

Mientras exponía respecto de la herencia que la administración Fernández recibió del gobierno de Cambiemos, el diputado tuvo un claro furcio. "Como argentinos nos habíamos acostumbrado a pasar varias crisis pero siempre con la oportunidad de poder estar juntos", dijo.

Acto seguido, agregó: "El desastre económico, social, de una profundidad poco imaginada a fines de 2015, que había dejado la administración de Macri en nuestro país, era muy grande, profunda". La mención al año 2015 generó cierta confusión.

Esto se debe principalmente a que, al nombrar dicho año, estaba haciendo alusión al final de la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, ya que el expresidente Mauricio Macri asumió en 2015 y finalizó su mandato en 2019.

El pedido de ayuda del expresidente antes del dejar el poder

Cuando fue el turno de Fernández, y tras haber expuesto también sobre los resultados obtenidos en los casi dos años de pandemia, habló sobre su relación con el Gobierno de Cambiemos a pocos días de las elecciones presidenciales del 2019.

"Después de las PASO de 2019 se enojó e hizo un daño incalculable. Lo ayudamos al expresidente a que deje de desordenar todo cuando nos pidió ayuda. Alguno dirá que soy un tonto, por qué no dejaste que el dólar volara. Volábamos todos", admitió.

Asimismo, sostuvo: "Lo ayudamos que a deje de desordenar todo. Anda diciendo que lo que digo es mentira, pero repentinamente lo vi a Emanuel. Un día (Macri) me llamó y me dijo 'voy a sacar una de esas medidas que te gustan a vos".

Alberto Fernández trabaja mientras Mauricio Macri miraba Netflix

Finalmente, el presidente hizo un guiño a ciertas frases dichas por el referente del renombrado Juntos. En una entrevista, Macri había admitido: "A las 7 de la noche cerraba todo, ponía Netflix y hasta el otro día a las 7 no hacía más que pasar tiempo con mi familia".

Con ello en mente, Fernández resaltó: "Estoy más gordo y más ojeroso. La angustia la canalizo comiendo dulces. Tengo ojeras porque amanezco a las 7 y me duermo a la 1 am. Las ojeras me las causó cuidar a mi pueblo".

En los últimos tramos de su discurso, concluyó: "Estoy orgulloso de mis ojeras. No me dan ganas de a las 7 apagar el teléfono y mirar Netflix. Bienvenidas mis ojeras si logro que los hoteles y restaurantes de Mar del Plata estén a pleno"

JFG / ED