Garrahan: se agudiza la crisis, pero la Rosada le baja el precio

La pulseada que mantiene el Gobierno y los sindicatos que nuclean a los trabajadores del Hospital Garrahan promete continuar al menos una semana más: los gremios confirmaron una nueva medida de fuerza para el martes y el miércoles. Una acción que no modificará el plan del oficialismo, que apunta al desgaste de las protestas.

En diálogo con PERFIL, un estrecho colaborador del Presidente trazó similitudes con lo que sucedió con las marchas universitarias en abril del año pasado y dijo que la posición de la administración de Javier Milei no se modificará. Es decir, no habrá concesiones ante los reclamos salariales de los trabajadores de planta permanente y que con el paso de las semanas, estiman, el tema perderá agenda pública. Tal como pasó con las convocatorias de los docentes universitarios.

Además, la misma fuente celebró el acuerdo que entabló la dirección del hospital con los residentes para desactivar el paro que habían anunciado para esta semana. En concreto, se estableció un incremento que eleva el ingreso a $ 1.300.000, cifra que puede alcanzar hasta $ 1.500.000 en los casos de mayor antigüedad, o sea para aquellos con más de seis años en formación. Pero desde el sector indicaron que hubo presiones de despido para levantar las huelgas.

De todos modos, el oficialismo piensa que los dirigentes sindicales que todavía mantienen en pie reclamos por alza de ingresos “quedaron expuestos”. “Se ofrecieron mejoras salariales y no las apoyaron, es simple”, resumen en Casa Rosada sobre la actitud de los gremios críticos, a quienes vinculan “con el kirchnerismo” pese a que sus líderes son militantes políticos de partidos de izquierda, como el Partido Obrero (PO) y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST). En la actualidad, los sindicatos que están en pleno combate son dos. Por un lado, ATE, con una Junta Interna combativa liderada por Alejandro Lipcovich. Y, por otro lado, la Asociación de Profesionales y Técnicos, que conduce Norma Lezana. En conjunto esta semana impulsaron una marcha a Plaza de Mayo, el jueves por la tarde.

No será la última: en la pasada asamblea, realizada el jueves, decidieron encarar una nueva acción de protesta para el próximo martes y miércoles, de 48 horas. Volverán a pedir un incremento de salarios aunque también aprovecharán la ocasión para reiterar que el consejo de administración que lidera la entidad pediátrica debe dar un paso al costado. En concreto, los sindicatos buscan la dimisión de Soraya El Kik, Jorge Menehem, Roberto Dalmasso y Óscar Pérez.

Según el gremio de Lezana, el gobierno nacional no ofreció mejoras salariales por un motivo: “No reconoce el conflicto que está latente y pretende que todo se normalice sin hacer nada. Eso no va a pasar, no se puede vaciar el Garrahan en silencio”, advirtieron.

La dirigente sindical Lezana expresó que el hospital simboliza “el compromiso histórico de la Argentina con la salud infantil y la salud pública. Vamos a defenderlo con fuerza de un equipo de salud unido y con el respaldo de la sociedad”. “Exigimos además que el Congreso avance con urgencia con una ley de financiamiento que garantice condiciones laborales justas y un hospital al servicio de quienes más lo necesitan. Nosotros estamos de pie”, destacó la referente en declaraciones públicas.