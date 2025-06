Gerardo Miliman tomará "medidas institucionales" contra Florencia Carignano; ella lo denuncia por amenazas

La diputada peronista Florencia Carignano presentó este viernes una denuncia penal por amenazas contra su par del PRO, Gerardo Milman. Al mismo tiempo, este último anticipó que “tomará medidas en los ámbitos institucionales” contra ella, para reparar el honor de su persona.

Los cruces comenzaron el miércoles en una sesión caliente, en la que se debatía el aumento a las jubilaciones y la declaración de emergencia en discapacidad. En su intervención, Carignano relacionó a Milman al atentado a Cristina Kirchner y lo acusó de haber estado “dopado” durante los últimos dos años. Además, tildó de “locas” y “gatos” a la diputada libertaria Lilia Lemoine y sus asesoras.

En respuesta, Milman expresó: “Estoy consultando con las autoridades de la Cámara y mis letrados para tomar medidas, en los ámbitos institucionales que correspondan, contra la diputada Carignano, por sus dichos improcedentes contra mi persona y la de otros diputados en la sesión pasada, en materia de cuestiones que la han afectado de manera directa en sus acciones”.

El diputado del PRO, además, desconoció las vinculaciones con el intento de magnicidio de la expresidenta: “Se me quiso involucrar con la causa del atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner desde el primer momento, por los enfrentamientos que he tenido con ella en materia parlamentaria y judicial”, sostuvo.

Esta no es la primera vez que se lo involucra a Milman con el intento de asesinato. En la causa, el diputado que responde a Patricia Bullrich fue denunciado por, presuntamente, haber declarado en un bar: “Cuando la maten yo estoy camino a la costa". Otro de los motivos por los que quedó bajo sospecha fue el testimonio de una de sus exasesoras, Ivana Bohdziewicz, que sostuvo que, tras el atentado y el pedido de secuestro de su celular, la obligaron a borrar todo.

El legislador, a su vez, se hizo eco de las acusaciones sobre su consumo de fármacos, pero señaló que se debió a los problemas de salud que tiene. "Efectivamente fue y es así, ya que tengo, y tuve, diversas enfermedades; como la presencia de un tumor maligno, diabetes e hipertensión. Pero realmente desconocía que existía una norma que me obligaba a comunicarle mi historia clínica a la diputada Carignano”, sostuvo.

Tras las acusaciones de amenazas, Milman dejó en claro que recurrirá a vías legales. "Existen remedios, jurídicos e institucionales, para corregir y sancionar a la excitada e impertinente exfuncionaria de la dirección de Migraciones del Gobierno de los Fernández (por Alberto Fernández y Cristina Kirchner) que vamos a llevar adelante en los próximos días”, afirmó.

La denuncia penal de Carignano contra Milman

Por su parte, la diputada Carignano informó este viernes que presentó una denuncia penal contra Milman, por las declaraciones “intimidatorias” y “amenazantes” que, presuntamente, realizó el jueves 5 de junio en medios de comunicación.

“El día de ayer, el diputado Milman emitió declaraciones públicas en medios de comunicación masivos y redes sociales, y profirió expresiones que revisten gravedad penal y jurídica; las cuales incluyeron expresiones intimidatorias tales como ‘Ha dicho estupideces en la sesión de ayer que le van a traer consecuencias’, ‘Ojalá, está a tiempo de retractarse y decir 'me equivoqué'”, subrayó la diputada santafecina en X.

Milman habría dicho que “si le pasa algo a la diputada Carignano tengo otro problema porque me van a acusar de ser el autor de la amenaza. Ojalá no le pase nada, por Dios. Pero algo tengo que hacer, no puedo dejar las cosas así”. Esta declaración también fue sumada a la denuncia.

Al mismo tiempo, Carignano aseguró que esas “declaraciones fueron acompañadas, dentro del recinto parlamentario, de miradas y actitudes desafiantes e intimidatorias” dirigidas hacia ella y la diputada nacional Gabriela Estévez.

“Es por esto que solicité a la Justicia Federal que se inicie la correspondiente investigación a efectos de determinar la responsabilidad penal de Milman, y que se adopten las medidas preventivas necesarias para garantizar mi integridad y el libre ejercicio de mis funciones”, concluyó en su comunicado la diputada kirchnerista.

En diálogo con Modo Fontevecchia, Carignano afirmó que en el recinto existieron actitudes desafiantes antes de las sesión del miércoles, en la que ella tomó la palabra. “Estaba con otra diputada, se nos paró enfrente, nos empezó a mirar fijo, y no nos dejó pasar: ‘¿Qué te pasa? ¿Tenés algún problema? ¿Me querés mandar a matar?’, le dije yo. Y nos mira desafiante. Tiene todo ese tipo de actitudes mafiosas permanentemente hacia varias de nosotras”, aseguró la legisladora.

