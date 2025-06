El secretario de Culto y Civilización y ex diputado bonaerense, Nahuel Sotelo, se refirió a las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. En sintonía con el influencer Daniel Parisini, apodado Gordo Dan, aseguró que a Cristina Fernández de Kirchner “le gana caminando”.

El funcionario libertario consideró que cualquier joven de su espacio como Agustín Romo, Mariano Pérez o Santiago Santurio, están en condiciones de competir contra la candidata del peronismo en las elecciones del siete de septiembre.

“El Gordo Dan le gana caminando”, aseguró Sotelo y luego aclaró que “cualquiera de los pibes que vienen de fuera de la política saben cómo competirle a Cristina, saben lo que le tienen que decir y cómo defender las ideas de la libertad, y cómo defender la gestión, que es una de las mejores presidencias de la historia”.

Si bien se mostró conforme con que alguien joven encabece la lista, Sotelo evitó confirmar un nombre. “El candidato que elijan Javier y Karina Milei es el que nosotros vamos a apoyar sea cual sea y sabemos que va a ser muy bueno”, resaltó en diálogo con Radio Rivadavia.

En esa línea, el funcionario señaló que más allá del candidato que elijan para representar al oficialismo, ellos proponen “proyectos” y “cómo sacar al kirchnerismo de la Tercera Sección y de la provincia porque de la Nación ya lo sacamos”, sostuvo.

El secretario de Culto afirmó que la titular del Partido Justicialista definió ya su candidatura porque “está apurada por una cuestión judicial, porque es la única bandera que le queda es decir que la proscriben, no le queda la bandera de los trabajadores, ni la de la seguridad”.

Al mismo tiempo destacó la interna del peronismo como un factor favorable a su espacio y señaló que Fernández de Kirchner “está peleada con el gobernador, pero quiere ser diputada por la Tercera Sección Electoral para acceder a la legislatura del gobernador (Axel) Kicillof”.

Finalmente, Sotelo criticó duramente la gestión de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, una de las aliadas a la ex presidenta en la interna del PJ. “Gastó 300 millones de pesos y había una obra hídrica que salía 250 millones y no la hizo. ¿Entonces, cuáles son las prioridades? Ese es el gobierno de Cristina en la Tercera Sección Electoral. No le puede ofrecer a la gente absolutamente nada”, remató.

El secretario de Culto sobre el Papa: "creo que va a venir a Argentina"

En otro tramo de la entrevista, el funcionario aseguró que el nuevo Papa, León XIV , va a visitar la Argentina, aunque eso no está confirmado.

“Lo más probable es que cuando realice el viaje Perú Chile, agregue la Argentina”, explicó el secretario de Culto aunque aclaró que es más un “acto de fe” que una información certera.

El presidente Javier Milei viajó este jueves rumbo a Italia, donde se reunirá con el Máximo Pontífice, y luego visitará España, Francia e Israel.

