Gerardo Milman fue citado a declarar en Teherán por el secuestro del avión venezolano-iraní en 2022

El diputado del PRO Gerardo Milman fue citado a declarar por la Justicia de Irán en el marco de una demanda civil iniciada en su contra por el secuestro del avión venezolano-iraní el Aeropuerto Internacional de Ezeiza en 2022.

La notificación recibida este martes por el diputado bullrichista establece que deberá declarar a las 9 del 27 de octubre de este año ante los tribunales civiles de Teherán. De acuerdo al telegrama enviado, la demanda es promovida por Saeed Valizadeh, Mohammad Khosravi Aragh, Gholamreza Ghasemi y Mahi Mosul, quienes reclaman una indemnización por “daños directos e indirectos”.

“En el día de hoy recibí una citación de los tribunales de Teherán para declarar por mi denuncia al avión iraní-venezolano en Argentina”, indicó Milman desde sus redes sociales. El legislador fue uno de los que presentaron la denuncia por la que el magistrado Federico Villena del juzgado de Lomas de Zamora ordenó la incautación de la aeronave.

La notificación enviada por la Justicia iraní a Gerardo Milman para citarlo a declarar

Ante la convocatoria, Milman se mostró reticente. “La Justicia de la República Islámica de Irán pretende que comparezca personalmente, en un país donde no existe el Estado de Derecho”, agregó y luego advirtió: “No me van a intimidar. Mi compromiso con la verdad es inquebrantable. Voy a seguir denunciando cada amenaza, venga de donde venga”, declaró.

El secuestro del avión venezolano-iraní

El avión Boeing 747, perteneciente a la aerolínea venezolana Emtrasur Cargo fue secuestrada en junio de 2022 a partir de la orden judicial del magistrado de Lomas de Zamora que investigaba una supuesta trama vinculada al terrorismo.

La causa se inició a partir de la denuncia presentada por Milman, Ricardo López Murphy y Franco Rinaldi, con el patrocinio de María Eugenia Talerico y Yamil Darío Santoro. A la vez, también estuvo involucrado Estados Unidos, que pidió el embargo de la aeronave y, finalmente, logró que en febrero de 2024 fuera trasladada a su territorio.

Entre otras razones, EE.UU. aducía que existía una relación entre el Boeing 747 adquirido por la firma venezolana con la empresa iraní Maham Air. Esta última, sujeta a sanciones norteamericanas por su presunto vínculo con la Fuerza Quds, brazo de élite del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

En el marco del secuestro del avión, siete tripulantes fueron detenidos en el país, entre ellos Gholamreza Ghasemi, quien era el piloto, Mohammad Khosravi Aragh y Mahi Mosu. Sin embargo, cuatro meses después fueron liberados y autorizados a salir del país, sobreseídos por falta de mérito, por el juez Villena. Ahora, reclaman desde Irán una indemnización.

