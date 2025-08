Senadores de UxP repudiaron los vetos de Milei mientras diputados de la oposición demoran el tratamiento por miedo a una derrota

Los senadores de Unión por la Patria repudiaron con dureza el veto presidencial a las leyes sobre jubilaciones, moratoria y discapacidad este martes en una conferencia de prensa en el Congreso, aunque lo cierto es que en la Cámara de Diputados el tratamiento para insistir con su sanción se viene demorando por un motivo central: en la oposición no tienen los dos tercios necesarios y prefieren esperar antes que arriesgarse a una derrota en el recinto.

Tras la publicación del veto este lunes a primera hora, varios sectores opositores alimentaron la expectativa de un debate inminente. Sin embargo, las leyes aprobadas el 10 de julio no serán tratadas ni esta semana ni la próxima, y fuentes legislativas reconocen que los vetos podrían tratarse, con suerte, el 20 de agosto. Es que al no haber dictamen de comisión —aunque el trámite no implica modificaciones en los textos— es necesario para ordenar el debate posterior.

Para vetar, el oficialismo se tomó los diez días hábiles que marca la ley, fiel a su estrategia dilatoria, como viene haciendo, pero ahora a los tiempos los maneja la oposición. Sin certezas sobre los votos, prefieren esperar. "Es preferible ir cuando estemos seguros" explicó a PERFIL un diputado del peronismo. Entre las alianzas y los cierres de lista para las elecciones legislativas, los llamados de Casa Rosada con gobernadores y el receso invernal, todo favoreció a que el tema siga sin tratarse. Por eso, la intención de la conferencia de los senadores de UxP fue la de mostrarse atentos a los reclamos de sectores vulnerables de la sociedad y a que "apenas salga de Diputados, tratarlos rápidamente en el Senado", expresó uno de los legisladores presentes.

Los conducidos por José Mayans y Juliana Di Tullio salieron a marcar la posición política del espacio con una conferencia de prensa en el Salón del Interbloque. Allí apuntaron contra el Gobierno, denunciaron “un ajuste brutal” sobre los jubilados y las personas con discapacidad, y exigieron que Diputados avance cuanto antes con la insistencia.

Mayans advirtió que “el sistema previsional representa el 50% del Presupuesto” y acusó al presidente Javier Milei de “no tener explicación ni proyecto sobre un presupuesto”. En su intervención lanzó una advertencia directa a los mandatarios provinciales: “Los gobernadores pueden cumplir con el Presidente o con su pueblo. No se distribuyen los recursos, no hay rutas, no hay desarrollo científico, no hay viviendas. Siguen invirtiendo en la usura en lugar de atender las cuestiones internas”.

También apuntó contra el titular de la Comisión de Presupuesto de Diputados, José Luis Espert, por demorar el tratamiento de otros proyectos claves: “Hace cinco meses que no trabaja. Es un haragán”.

Por su parte, el senador por la Ciudad de Buenos Aires, Mariano Recalde, fue uno de los más duros en su exposición. “Ayer nos enteramos del veto a tres leyes aprobadas por una enorme mayoría. Un comunicado de la Oficina de Presidencia que da vergüenza, parece una oficina de un organismo internacional criticando la decisión del Congreso”, señaló. Y prometió: “Vamos a insistir para convertirlas en ley”.

Con una batería de datos, defendió la ley que actualiza jubilaciones y denunció el deterioro del poder adquisitivo: “Milei le robó a los jubilados prácticamente un 20%, les quitó los medicamentos gratis y les volvió a cobrar el IVA de la canasta básica. Hoy la jubilación mínima cubre apenas el 49% de la canasta básica. A fines de 2015 cubría el 94%. Es mentira que no hay plata, el costo fiscal es apenas el 0,24% del PBI. Es la mitad de lo que costó eliminar Bienes Personales para los ricos”.

Recalde también cuestionó el crecimiento de los fondos reservados en los organismos de Inteligencia: “Proponemos reasignar esos recursos. Hay plata para espiar a los opositores, pero no para los jubilados”.

En el final, leyó en voz alta los nombres de los senadores dialoguistas que acompañaron las leyes vetadas: “Abad, Blanco, Lousteau, Losada, Vischi, Carambia, Gadano, Silva, Camau Espínola. Si no lo hacen de nuevo, ahí vamos a tener un nuevo Kueider”.

Desde la misma bancada, la senadora Juliana Di Tullio convocó a una movilización ciudadana. “Le voy a pedir a todo el pueblo argentino que nos movilicemos. El pueblo decidió que hay que aumentarle a los jubilados. Si el presidente veta, el freno es votar. Hay elecciones y el pueblo le tiene que poner un límite”.

Según Di Tullio, las tres leyes “salieron con dos tercios o por unanimidad en el Senado, con apoyo de otros partidos” y consideró que el resultado podría repetirse en Diputados: “La realidad se impone. Vamos a lograr que no haya Kueiders en Diputados. Y si los hay, que el pueblo tome nota para no votarlos más”.

El veto fue publicado este lunes, a diez días hábiles exactos de la aprobación en el Congreso, y englobó las tres leyes en un solo decreto. En la práctica, eso no impide que se vote cada una por separado, pero sí obliga a una definición previa en comisión sobre el método de votación.

La oposición podría elegir cuándo llevar el debate al recinto, ya que no hay plazos formales para tratar un veto. Algunos especulan con llevar la discusión a una fecha cercana a las elecciones legislativas de septiembre, como forma de presionar a los diputados provinciales. Pero por ahora el riesgo de no alcanzar los dos tercios frena todo movimiento.

Desde el oficialismo, en tanto, aseguran tener los votos para sostener el veto, aunque reconocen que dependen de los gobernadores. El único tema que no estaban seguros de sostener era la emergencia en discapacidad. La oposición, mientras tanto, busca evitar “gastar la bala” en un intento fallido.

La oposición en la Cámara de Diputados buscará mañana generar un nuevo revés para el Gobierno al intentar votar el aumento de recursos para las universidades y del Hospital Garrahan, rechazar el veto a la ley de creación de un fondo para los ciudadanos de Bahía Blanca y destrabar la comisión investigadora de $Libra.

Fuentes parlamentarias señalaron que apenas se alcanzaban entre 130 y 131 legisladores, apenas uno o dos más del quórum de 129 diputados, por lo que el desafío que tienen los bloques que pidieron la sesión para mañana al mediodía es mantener el número para aprobar el amplio temario que impulsan para el debate en el pleno del cuerpo.

La sesión fue solicitada por los jefes de los bloques de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez; de Democracia para Siempre, Pablo Juliano, y los diputados de Encuentro Federal Nicolás Massot, y Emilio Monzó; de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, y de Santa Cruz, Sergio Acevedo, entre otros.

Los opositores pidieron debatir unos 13 temas en la sesión de mañana, donde figuran además del aumento para las universidades y el Hospital Garrahan los proyectos impulsados por los gobernadores para reformar la distribución del impuesto a los combustibles y la coparticipación de ATN; una reforma de la comisión investigadora $Libra; la declaración de emergencia de la ciencia; una iniciativa de salud sobre el Alzheimer y la derogación de un conjunto de DNU.

ML